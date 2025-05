Soyudogru: "Endlich haben wir unsere gute Leistung belohnt"

Im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg hat der FV Ravensburg ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd sicherten sich die Oberschwaben drei immens wichtige Punkte. Daniele Gabriele eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen, Philipp Kirsamer traf doppelt (39., 64.), Marek Bleise sorgte in der 77. Minute für den Endstand, nachdem Luca Damiano Molinari in der 74. Minute zwischenzeitlich für Gmünd verkürzt hatte.