Trotz einem Doppelpack von Yilmaz Daler stand der FV am Ende mit leeren Händen da. – Foto: Inge Hartmann

Soyudogru: "Das wir am Ende doch noch verlieren ist extrem bitter" FV Ravensburg verliert turbulentes Neun-Tore-Spiel gegen Nöttingen in letzter Minute Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg FC Nöttingen FV Ravensb.

Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge hat der FV Ravensburg seine Serie auf denkbar bittere Weise beendet. Im Heimspiel gegen den FC Nöttingen verlor die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru trotz großem Kampfgeist mit 4:5 (2:1). In einem Spiel mit neun Toren, drei Elfmetern und mehreren Führungswechseln wurde den Zuschauern in der Cteam Arena ein mitreißendes Spektakel geboten – am Ende jedoch mit dem unglücklicheren Ausgang für die Gastgeber. „Natürlich ist es schade, dass unsere Serie gerissen ist. Dennoch kann ich der Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen. Die Jungs haben bis zum Schluss alles gegeben und das Spiel nach einem 2:4 sogar erneut auf 4:4 gedreht. Dass wir am Ende doch noch verlieren und so unsere Serie reißt, ist extrem bitter“, sagte Soyudogru nach dem Schlusspfiff.

Schon früh brachte Felix Schäch den FV Ravensburg in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nöttingens Salvatore Catanzano traf per Foulelfmeter zum 1:1 (34.), bevor Yilmaz Daler nur drei Minuten später das 2:1 erzielte (37.). Nach der Pause drehte Nöttingen die Partie: David Zenner (54.) und Tasos Leonidis (60.) trafen, ehe erneut Catanzano per Elfmeter auf 2:4 erhöhte (68.). Doch der FV gab sich nicht geschlagen. Marek Bleise verkürzte auf 3:4 (74.), Yilmaz Daler glich in der Nachspielzeit (90.+1) zum 4:4 aus – bevor Marco Manduzio mit einem weiteren Strafstoß (90.+5) das letzte Wort hatte. Für Trainer Soyudogru war der Abend ein Wechselbad der Gefühle. „Für die Zuschauer war das ein überragendes Spiel. Als Trainer bin ich aber natürlich sehr frustriert. Wir haben ein Spiel, in dem wir vier Tore schießen, nicht gewonnen. Vor allem die Art und Weise, wie wir das zweite und das dritte Gegentor kassiert haben, ärgert mich total. Das späte Gegentor ist dann natürlich umso enttäuschender.“

Defensive Fehler als Knackpunkt



In den vergangenen Wochen hatte Ravensburg vor allem durch defensive Stabilität überzeugt, das so in dieser Partie etwas anders aus. „Wir haben heute zu viele individuelle Fehler gemacht“, erklärte Soyudogru. „Wir haben drei Elfmeter verursacht und zwei Mal zu einfach den Ball verloren und Nöttingen quasi eingeladen. Wir haben in dieser Saison bereits sechs Elfmeter gegen uns bekommen. Daran müssen wir arbeiten und uns deutlich cleverer anstellen. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen. Wir müssen weiter an unsere Stärken glauben und weiter hart arbeiten. Die Fehler werden wir ansprechen und versuchen, sie in den nächsten Spielen abzustellen.“ Erneut Spiel vor großer Kulisse



920 Zuschauern sahen diese spektakuläre Partie des FV Ravensburg gegen den FC Nöttingen. Für Soyudogru ist die wachsende Unterstützung der Fans ein wichtiger Bestandteil des aktuellen Aufschwungs. „Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir vor so vielen Zuschauern spielen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Liga“, betonte der Trainer.