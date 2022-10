„Sowas ist mir unerklärlich“ - SVB bestraft unachtsames Geretsried Geretsried unterliegt Bruckmühl mit 1:2

Geretsried – Die durch den jüngsten Auswärtssieg beim SV Pullach geweckte Hoffnung, den Tabellenkeller zügig verlassen zu können, erhielt eine Woche später einen Dämpfer: Gegen den SV Bruckmühl kassierte der TuS Geretsried eine 1:2-Niederlage. Und die wäre durchaus vermeidbar gewesen. Denn hätte sich das Team von Trainer Daniel Dittmann nicht zwei Momente der Unachtsamkeit gegönnt, wäre zumindest eine Punkteteilung gegen die Gäste aus dem Rosenheimer Land im Bereich des Möglichen gewesen.

So sah SV-Trainer Mike Probst am Ende „einen glücklichen, aber nicht ganz unverdienten Sieg“. Er habe seine Elf gewarnt, dass die Partie im Isarau-Stadion „eines der schwierigsten Spiele der Saison“ werde, erklärte der ehemalige TuS-Keeper in der Pressekonferenz. „Und so ist es gekommen: Wir haben einen Gegner gesehen, der alles ausgepackt hat, was er im Köcher hat.“

Die Gastgeber erspielten sich vor allem in der ersten Halbzeit über weite Strecken eine optische Überlegenheit. Einem Torerfolg am nächsten kamen jedoch die Gäste, als ein Kopfballaufsetzer von Sebastian Marx (13.) an der Latte landete. Ansonsten blieben die Angriffsbemühungen der Probst-Elf verhalten – bis zur 42. Minute. „Wir haben es für einen Moment nicht geschafft, einen langen Ball zu verteidigen“, haderte TuS-Coach Dittmann. Die daraus resultierende Abwehraktion von Mario Walker ahndete der Unparteiische mit einem Elfmeter, den Marx sicher verwandelte.

Kirschner verpasst Ausgleich - Gürtler mit der Entscheidung