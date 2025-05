Souveränes Freyung schlägt Aiglsbach im Pokalfinale

Im SVB-Stadion in Bernried kam es am heutigen Donnerstag zum Duell zwischen dem TV Aiglsbach und dem TV Freyung. Der Vizemeister der Bezirksoberliga Niederbayern bestätigte seine Favoritenstellung und gewann die Partie deutlich mit 3:0.

In der 29. Minute fiel schließlich die verdiente Führung für Freyung: Ein weiter Abschlag durch Torhüterin Wagner erreichte Sophie Roll, die sich stark durchsetzte und eiskalt zum 1:0 verwandelte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Freyung tonangebend und erhöhte in der 58. Minute durch Elisabeth Manzenberger auf 2:0. Aiglsbach bemühte sich weiterhin um offensive Akzente, zeigte sich aber nicht zwingend genug im Abschluss. Gut 20 Minuten vor Spielende stellte Pia Sammer mit dem 3:0 den Endstand her.

Trotz der Niederlage zeigte der TV Aiglsbach eine engagierte Leistung, ließ jedoch im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen. Freyung präsentierte sich in den entscheidenden Momenten abgeklärter und sicherte sich somit verdient den Pokalsieg.

Günther Raab (Trainer TV Freyung): „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat heute alles gegeben, um den Pokal verdientermaßen zu gewinnen.“