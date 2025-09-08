Souveränes 4:0: Concordia-Frauen bauen Siegesserie im Derby aus

Bis auf kurze starke Phasen der Gäste bestimmte Concordia Emsbüren die gesamten 90 Minuten über das Spiel. Das Team von Trainer Marcel Gebhardt erarbeitete sich gegen tief stehende und mit einer Fünferkette verteidigende Meppenerinnen immer wieder gute Tormöglichkeiten.

Bei schönstem Sommerwetter gewann unsere erste Frauenmannschaft am Sonntagnachmittag das Emsland-Derby gegen die FSG Union Meppen/Schwefingen klar mit 4:0!

Nach einem Pass von Lotta Tiebel setzte sich Kapitänin Lotta Spies in der achten Spielminute sehenswert im Strafraum gegen ihre Gegenspielerin durch und schob den Ball an Torhüterin Viola Jansen vorbei: 1:0 für Concordia!

Das 2:0 erzielte Lina Haking nach einem Eckball (34').

In der zweiten Hälfte sorgte Lotta Tiebel für die Vorentscheidung, als sie sich in der 55. Minute einen zu kurzen Meppener Rückpass erlief und kurzer Entfernung einnetzteä.

Ida Jansen erzielte dann in der 88. Minute den 4:0-Εndstand: Ihr erstes Landesliga-Tor!

Zuvor traf Nienke den Ouden den Torpfosten. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen.

Die wieder über 130 Zuschauer feierten

den überzeugenden Sieg gegen eine ersatzgeschwächte FSG Union Meppen/Schwefingen mit viel Applaus für's Team.

In der Tabelle liegen die Concordia-Frauen somit weiter auf Platz 2 einen Punkt hinter dem überraschend stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Ems Jemgum! Concordia hat ein Spiel weniger wie der Spitzenreiter ausgetragen.

Vielen Dank an viele Helfer, die dieses Landesliga-Spiel wieder zu einem Event gemacht haben. Dieses gilt u. a. für Madlen, Michaela, Ludger und Dieter (Foodtrailer-Team), für unsere vierte Herrenmannschaft (Getränke-Dienst), Stadionsprecher Achim Kampel oder Matthias Drees (Fotos)!

Das nächste Spiel ist wieder ein Heimspiel und wieder ein Derby: Zu Gast am kommenden Sonntag (15.09.25) um 15.00 Uhr im Concordia-Park ist dann Olympia Uelsen als beste Grafschafter Frauen-Fußballmannschaft. Mehr dazu demnächst!