Souveränes 3:0 von Geisenfeld

Vor der Partie stand durch die Niederlage des TSV Großmehring in Jetzendorf fest, dass Geisenfeld am Ende der Saison sicher Rang 2 belegt, wenn die restlichen Spiele gewonnen werden. Entsprechend motiviert ging die Elf von Spielertrainer Bilal Rihani in die Partie. In der 7. Minute schickte Kilian Kellermann Rihani steil und der hämmerte den Ball aus 12 Metern zum 1:0 ins Tor. Auch danach ging es überwiegend nur in eine Richtung, es fehlten aber die klaren Abschlüsse. Auf der Gegenseite hatte Oberstimm eine Konterchance durch Stefan Legler, der aber von Lukas Haslbeck noch abgedrängt wurde und aus sehr spitzem Winkel Torwart Benedikt Köhler in die Arme schoss. Die zweite Halbzeit war dann relativ zerfahren. Zwar hatten die Gastgeber das Spiel gut unter Kontrolle, schlugen aber zu viele lange Bälle und kamen dadurch nicht zu guten Offensivszenen. Nach einer Stunde musste Rihani mit Sehstörungen das Spiel verlassen, nachdem er den Ball aufs Auge bekommen hatte. Timo Postruschnik kam für ihn. Der junge Offensivmann hatte zehn Minuten später seinen ersten großen Auftritt. Simon Kirmaier lupfte den Ball über die Abwehrkette, Postruschnik scheiterte zunächst am starken Torwart David Wawrzynek, setzte aber nach und traf doch noch zum 2:0. Kurz darauf legte Postruschnik nach super Zuspiel von Haslbeck den Ball genau in den Lauf des in den Strafraum gestarteten Thomas Berger, doch der bekam keinen Druck mehr hinter den Ball. In der 79. Minute rettete erneut Wawrzynek gegen einen starken Schuss von Patrick Breitsamer. Zwei Minuten vor dem Ende kam dann Michael Spenger nach einer Ecke zum Kopfball, wieder wehrte der Torwart ab, doch Postruschnik schnürte per Abstauber den Doppelpack.

Es war ein vor allem über weite Strecken der zweiten Halbzeit nicht unbedingt glanzvoller, aber insgesamt doch souveräner und verdienter Sieg für die Gastgeber.