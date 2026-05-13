Souveränes 2:0 in Wackerstein

Der FC Geisenfeld zeigte eine starke Reaktion auf die schwache Leistung drei Tage vorher in Oberstimm (0:1). Auf dem Wackersteiner "Teppich" zeigte die Truppe von Spielertrainer Stefan Hoffmann über 60 Minuten eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung. Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Furkan Bayraktar, Stefan Schmailzl, Lukas Kellermann und Kilian Thunig hatten schon in den ersten 10 Minuten Großchancen, scheiterten aber entweder an Torwart Julian Liedl oder verfehlten den Kasten knapp. Nach einer halben Stunde verfehlte der sonst so starke Wackersteiner Schlussmann eine Flanke. Kilian Thunig spitzelte den Ball zu Lukas Kellermann und wurde dann von Liedl abgeräumt. Der Schiedsrichter ließ Vorteil gelten und Geisenfelds Kapitän traf zum 1:0 für die Gäste. Sechs Minuten später lief Thunig alleine auf das Tor zu, schoss aber knapp am Pfosten vorbei. Somit ging es mit einem für die Gastgeber äußerst schmeichelhaften 0:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts. Geisenfeld kontrollierte das Spiel und ein Schuss von KIlian Kellermann wurde vor der Linie abgeblockt (57.). In der 59. Minute eroberten die Gäste nach einen Einwurf den Ball, Lukas Kellermann steckte den Ball durch zu Bilal Rihani und der umkurvte den Torwart und machte das 2:0. Nun schaltete Geisenfeld einige Gänge zurück und versuchte sich mehr an Dribblings als am Kurzpassspiel. Dadurch fanden die Gastgeber in die Partie, auch wenn sie nicht wirklich torgefährlich wurden. Die Gäste hatten noch zwei gute Chancen durch Lukas Haslbeck und Simon Feulner, es blieb aber beim hochverdienten und souveränen 0:2.