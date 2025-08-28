Souveräner Vorrundensieg für die E2 Junioren im Kreispokal

Am 27.08.2025 stand für unser Team das Vorrundenspiel im Thüfleiwa-Junioren-Pokal an. Wir waren zu Gast beim Schöndorfer SV 1949 Weimar auf dem Waldsportplatz Schöndorf. Die Abtastphase wurde direkt übersprungen und unsere Jungs gingen schon nach 3 Minuten mit 0:3 in Führung. Die Gastgeber gaben sich aber keineswegs auf und stellten Torhüter Marlon mehrfach auf die Probe, glücklicherweise ohne Erfolg. Das Team des VfB war noch drei weiter Male erfolgreich und ging mit einer komfortablen Führung von 0:6 in die Pause.

Die zweite Halbzeit brachte keine Veränderungen. Die Gastgeber hatte große Mühe, uns von ihrem Strafraum fernzuhalten und mussten noch einige Treffer hinnehmen. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit wurde unsere Abwehr dann doch zu unkonzentriert und gab den Gegnern eine Chance zum Konter, die diese prompt nutzten und ihren ersten Treffer erzielten. Doch dieses und auch ein weiteres Tor des Teams aus Schöndorf konnten am Ausgang der Partie nichts mehr ändern. Der VfB Oberweimar gewinnt sein Vorrundenspiel verdient mit 2:13.