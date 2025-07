Souveräner Testspielerfolg für den VfB Lübeck

Der VfB Lübeck hat seine starke Form in der Saisonvorbereitung bestätigt und beim Oberligisten VfR Neumünster einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gefeiert. Vor 240 Zuschauern in der Grümmi-Arena zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Guerino Capretti eine konzentrierte Vorstellung und dominierte das Geschehen über die gesamte Spielzeit.

Bereits in der achten Minute brachte Probespieler Dardan Karimani die Grün-Weißen in Führung, nachdem er einen Nachschuss unter die Latte setzte. Zuvor war Ware Pakia bereits früh an VfR-Torhüter gescheitert. Lübeck blieb trotz tief stehender Gastgeber geduldig im Spielaufbau und kam durch Julian Albrecht kurz vor der Pause zum verdienten 2:0 (40.).

Auch nach der Pause blieb das Bild ähnlich: Trotz zahlreicher Wechsel behielt der VfB die Kontrolle und erhöhte durch einen weiteren Treffer von Karimani (56.). Die Vorlage kam von Fabian Istefo, der mustergültig auflegte. Den Schlusspunkt setzte kurz vor dem Abpfiff Mika Lehnfeld, der einen Steckpass von Nemo Philipp verwertete (89.).