Souveräner Testspielerfolg: Arminia überzeugt gegen Kralenriede

Vor der Partie würdigte Vechelde den Einsatz des Gegners. Der SV Kralenriede war mit lediglich 13 Spielern angereist und absolvierte die gesamten 90 Minuten unter schwierigen äußeren Bedingungen. Zudem verlief die Begegnung durchweg fair. Dominante Vorstellung mit sehenswertem Treffer Die Arminia bestimmte das Geschehen von Beginn an, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Neben der spielerischen Kontrolle überzeugte die Mannschaft auch mit hoher Laufbereitschaft und intensivem Einsatz.

Besonders herausragend war der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Marcel Reim. Dem Tor ging eine präzise ausgespielte Tief-Klatsch-Tief-Kombination voraus, die Oleksii „Alex“ Shpak mit einem sehenswerten Zuspiel vorbereitete. Neuzugang trifft, Debütant belohnt sich Neben Reim trugen sich auch Neuzugang Louis Arndt und Jakob Beyer in die Torschützenliste ein. Für Arndt war es der erste Treffer im Trikot des SV Arminia Vechelde.