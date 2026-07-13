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Souveräner Testspielerfolg: Arminia überzeugt gegen Kralenriede
Der SV Arminia Vechelde hat sein Vorbereitungsspiel gegen den SV Kralenriede verdient für sich entschieden. Bei hochsommerlichen Temperaturen kontrollierten die Gastgeber die Begegnung über weite Strecken und überzeugten mit einer engagierten Vorstellung. Trotz zahlreicher weiterer Möglichkeiten fiel der Erfolg gemessen am Spielverlauf eher zu niedrig aus.
Vor der Partie würdigte Vechelde den Einsatz des Gegners. Der SV Kralenriede war mit lediglich 13 Spielern angereist und absolvierte die gesamten 90 Minuten unter schwierigen äußeren Bedingungen. Zudem verlief die Begegnung durchweg fair.
Dominante Vorstellung mit sehenswertem Treffer
Die Arminia bestimmte das Geschehen von Beginn an, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Neben der spielerischen Kontrolle überzeugte die Mannschaft auch mit hoher Laufbereitschaft und intensivem Einsatz.
Besonders herausragend war der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Marcel Reim. Dem Tor ging eine präzise ausgespielte Tief-Klatsch-Tief-Kombination voraus, die Oleksii „Alex“ Shpak mit einem sehenswerten Zuspiel vorbereitete.
Neuzugang trifft, Debütant belohnt sich
Neben Reim trugen sich auch Neuzugang Louis Arndt und Jakob Beyer in die Torschützenliste ein. Für Arndt war es der erste Treffer im Trikot des SV Arminia Vechelde.
Ein besonderes Erfolgserlebnis feierte zudem A-Jugend-Spieler Jason Papenberg. Der Nachwuchsakteur gab sein Debüt im Herrenbereich und krönte seine starke Leistung mit einem eigenen Treffer.
Für den SV Arminia Vechelde geht die Vorbereitung bereits am Dienstag weiter. Dann steht im Gemeindepokal in Sonnenberg die nächste Gelegenheit an, den positiven Eindruck aus dem Testspiel zu bestätigen.