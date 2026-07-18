Souveräner Test: Spelle fertigt Münster ab

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Der SC Spelle-Venhaus hat im fünften Testspiel der Vorbereitung ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Im heimischen Getränke Hoffmann Stadion bezwang die Mannschaft von Henry Hupe die U23 von Preußen Münster verdient mit 4:0. Benjamin Evers und Tom Winnemöller sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung, ehe Felix Golkowski und Adrian Lenz den klaren Erfolg nach dem Seitenwechsel perfekt machten.

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