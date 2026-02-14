Souveräner Test im Winter: FSV 63 Luckenwalde schlägt Rathenow 3:0

Es herrschte eine fast schon greifbare Stille über dem Kunstrasenplatz, als die Akteure des FSV 63 Luckenwalde heute Mittag den Platz betraten. Eigentlich hätte dieser Tag im Zeichen des harten Kampfes um Punkte stehen sollen, doch die Witterung machte den ursprünglichen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Absage der Punktspiele hätte für Stillstand sorgen können, doch unter Trainer Michael Braune entschied man sich für das aktive Handeln.

In einem internen Testspiel gegen den FSV Optik Rathenow aus der NOFV-Oberliga Nord suchte das Regionalligateam den Rhythmus, den nur der Wettbewerb auf dem Rasen – oder in diesem Fall auf dem künstlichen Grün – bieten kann. Es war eine Begegnung, die trotz des Testcharakters von Beginn an mit großer Ernsthaftigkeit geführt wurde, denn für die Spieler ging es darum, die eigene Position im Gefüge zu festigen.

Die Dominanz der Hausherren manifestierte sich bereits früh in der Partie. Besonders das Zusammenspiel bei Standardsituationen erwies sich als scharfe Waffe im Arsenal der Luckenwalder. In der 20. Minute war es Phillip König, der die Weichen auf Sieg stellte. Nach einer Ecke von Tim Meyer fand der Ball den Weg zum 1:0 ins Netz – ein Moment der Entschlossenheit, der die Kälte des Mittags für einen Augenblick vergessen ließ.

Nur vier Minuten später war es fast ein Spiegelbild des Führungstreffers: Wieder trat Tim Meyer zur Ecke an, und wieder war die Zuordnung in der Defensive der Rathenower nicht vorhanden. Diesmal war es Tim Schleinitz, der in der 24. Minute zum 2:0 vollendete. Diese frühe Doppelführung gab der Braune-Elf die nötige Sicherheit, um das Spiel kontrolliert zu gestalten und den Gegner vom eigenen Gehäuse fernzuhalten.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Konzentration hoch. Der Regionalligist kontrollierte das Geschehen und ließ Ball und Gegner laufen. In der 68. Minute folgte die endgültige Entscheidung. Nach einem sehenswerten Pass von Mike Bachmann tauchte Lucas Will gefährlich vor dem Tor auf und verwandelte eiskalt zum 3:0-Endstand.

Es war die Krönung einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die zeigte, dass die Mechanismen trotz der widrigen Umstände der letzten Tage greifen. Der Sieg gegen den Oberligisten war mehr als nur eine statistische Randnotiz; er war ein Ventil für die aufgestaute Energie nach der witterungsbedingten Zwangspause und ein klares Zeichen an die Konkurrenz, dass mit Luckenwalde im neuen Jahr zu rechnen ist.