Souveräner SVH-Erfolg im Ortsderby

Holzheim - Weisingen 3:0 (3:0)

Am Ende siegt der SVH souverän im Holzheimer Ortsderby gegen den FC Weisingen. Dabei sahen die rund 300 Zuschauer am Sudetenweg einen SV Holzheim, der die Gäste von Beginn an unter Druck setzte um sofort das Spiel auf seine Seite zu lenken. Zum ersten Mal jubeln durften dabei die Blau-Weissen nach rund einer viertel Stunde, als Louis Dietrich an einen zweiten Ball kam und zur Führung traf(15.). Holzheim machte weiter Druck und nach einer regelrechten Eckballflut, war es Timo Allmis, der flach mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0 erhöhte (31.). Nur eine Minute später Elfmeter für Holzheim nach gefährichem Spiel im Weisinger Strafraum, doch Louis Dietrich scheiterte am Mann des Tages. Es war Weisingens "Oldie" und Schlussmann Wolfgang Friegel, der mit etlichen Paraden seine Mannschaft in Durchgang eins vor einem höheren Rückstand bewahrte. Machtlos war jedoch auch er, als Fabian Miller fünf Minuten vor der Pause der Ball auf den Fuß fiel und er eiskalt zum 3:0 traf (41.).