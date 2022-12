Souveräner Spitzenreiter mit dem TSV Brannneburg: Topfitte Benders „hängen sich voll rein“ Lars macht bisher alle Spiele

Brannenburg/München - Auch in ihrer zweiten Spielzeit bei ihrem Heimatverein TSV Brannenburg sorgen die Benders für Furore. Letzte Saison hatten die beiden zentralen Mittelfeldspieler, wie so oft in ihrer Karriere, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnten daher nicht alle Spiele bestreiten. In der aktuellen Spielzeit sind die beiden aber so fit wie eh und je, lassen (fast) kein Match aus. Der Lohn: Sie stehen mit dem TSV ganz oben in der Tabelle der Kreisklasse Inn/Salzach 1.

Fünf Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Trainer Hans Nietzold vor dem Zweitplatzierten SV Tattenhausen – bei einem Spiel weniger. Alle Zeichen stehen auf Aufstieg in die Kreisliga. Die Stimmung in der Kleinstadt, die knapp 7000 Einwohner umfasst, ist gut – alle freuen sich über den sportlichen Erfolg des Vereins. Und mittendrin sind zwei Stars, die gemeinsam schon über 500 Bundesliga-Partien bestritten und eine Ära bei Bayer 04 Leverkusen geprägt haben.

Lars und Sven Bender beim TSV Brannenburg: Ex-Profis genießen Geselligkeit und Teamgeist

Die beiden Ex-Löwen wollen in Brannenburg gar nicht als Stars gesehen werden, sondern einfach Teil der Mannschaft sein und am Wochenende mit alten Freunden Kreisklasse kicken. Beim TSV klappt das gut, die Zwillinge fallen nicht als Kapitäne oder Topscorer auf, sondern halten sich eher im Hintergrund und fördern Teamgeist und Zusammenhalt der Mannschaft.

Wenn Profis zum Ende ihrer Karriere in unteren Ligen noch einmal angreifen, kann das eine Mannschaft spalten. Oft steht nicht mehr die Mannschaft im Vordergrund. Probleme, mit denen der TSV Brannenburg laut Sportlichem Leiter Marc Wolf nicht zu kämpfen hat: „Man kann nicht oben mitspielen, wenn die Mannschaft gespalten ist. Ein Team besteht aus mehr als nur zwei Spielern, das ist essenziell für den Erfolg.“

Ganz gut sieht man das am Beispiel der Torschützen: die insgesamt 54 erzielten Tore (4,5 Tore pro Spiel) teilen sich in der Mannschaft auf. Insgesamt 13 verschiedene Spieler trafen ins Schwarze, die Bender-Zwillinge schossen zusammen „nur“ neun Tore – das sind 20 Prozent. „Jeder hängt sich voll rein. Diese Saison wird ganz anders Fußball gespielt, alle glauben an den Aufstieg“, freut sich Wolf. „Noch haben wir aber natürlich nichts erreicht, wir müssen im Frühling darauf aufbauen und genauso Fußball spielen. Dann haben wir die besten Chancen.“

Bender-Zwillinge auf dem Weg in die Kreisliga: Zehn Spiele stehen noch aus