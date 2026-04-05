Souveräner Spitzenreiter: Köngen triumphiert im Elfmeter-Krimi Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags und des Nachholspiels von red · Gestern, 16:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Arno Schmid

In der Landesliga, Staffel 2, markierte der heutige Abschluss des 21. Spieltags einen bedeutenden Moment im Kampf um die Meisterschaft. In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin, aber auch von hochkochenden Emotionen und dramatischen Fehlern vom Punkt geprägt war, unterstrich der Tabellenführer seine Ambitionen und ließ die Konkurrenz im Nacken spüren, wie gefestigt die Spitze derzeit besetzt ist.

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Es war eine Begegnung, die von Beginn an durch eine enorme Intensität und die leidenschaftliche Atmosphäre auf den Rängen geprägt war. Die Gäste aus Sindelfingen erwischten den deutlich besseren Start und versetzten den Hausherren einen frühen Doppelschlag. Den Torreigen eröffnete Bünyamin Bakacs in der 21. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nur wenige Augenblicke später, in der 25. Minute, erhöhte Tahir Bahadir bereits auf 0:2, was die Böblinger Anhänger zunächst verstummen ließ. Doch der SV Böblingen bewies Moral und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück in dieses emotionale Derby. In der 59. Minute erzielte Kosmas Gkiagkiaev den Anschlusstreffer zum 1:2 und entfachte damit die Hoffnung auf eine Wende neu. Die Schlussphase entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi. Andre Simao traf in der 90. Minute zum 1:3. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt, als Alban Dodoli in der Nachspielzeit (90.+1) auf 2:3 verkürzte. Am Ende reichte es für Böblingen jedoch nicht mehr für den Ausgleich.

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Der TSV Bad Boll musste lange arbeiten, ehe dieser Heimsieg stand. Zunächst traf Giuliano Soddu in der 13. Minute für die Gäste und brachte TSVgg Plattenhardt früh in Führung. Für Bad Boll wurde die Aufgabe damit zu einem Geduldsspiel, in dem die Mannschaft lange gegen den Rückstand anlaufen musste. Die Wende kam erst in der Schlussphase. In der 68. Minute fiel durch ein Eigentor von Nemanja Markovic das 1:1, das die Partie wieder völlig öffnete. Bad Boll blieb dran und wurde belohnt: Fabio Malerba erzielte in der 84. Minute das 2:1 und sicherte damit einen Sieg, der in der Tabelle Gewicht hat. Bad Boll steht nun mit 36 Punkten auf Rang sechs, während TSVgg Plattenhardt bei 24 Punkten bleibt und weiter auf Platz 13 festhängt. Es war kein glanzvoller, aber ein harter und wichtiger Sieg. ---

Für den FV Sontheim/Brenz war dieser Abend ein seltener Moment des Aufatmens. Schon in der 5. Minute traf Jorgo Kentiridis zum 0:1 und setzte damit den Ton in einer Partie, die für den Tabellenletzten enorme Bedeutung hatte. Sontheim verteidigte diesen Vorsprung bis zum Ende und hielt dem Druck stand. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Bernhard Rembold in der 88. Minute Gelb-Rot sah. Doch auch in Unterzahl brachte Sontheim den Vorsprung über die Zeit. Der Sieg verändert die Lage im Tabellenkeller nicht grundsätzlich, aber er gibt der Mannschaft mit nun 10 Punkten neuen Mut. TV Echterdingen bleibt nach dieser Niederlage bei 25 Punkten und auf Rang zwölf. Für die Gastgeber ist das ein bitterer Rückschlag, für Sontheim ein Erfolg, der nach langer Durststrecke besonders laut wirkt. ---

Der große Gewinner dieses Abends heißt TSV Bernhausen. Mit dem 3:0 gegen TSGV Waldstetten setzte die Mannschaft ein starkes Zeichen und schob sich auf 37 Punkte vor – auf Rang zwei. Bernhausen spielte zielstrebig, kontrolliert und in den entscheidenden Momenten konsequent. Jamie-Noah Demir erzielte in der 24. Minute das 1:0 und gab dem Spiel früh eine Richtung. Direkt nach der Pause erhöhte Erik Meinlschmidt in der 46. Minute auf 2:0 und traf Waldstetten damit empfindlich. Als Marc Galla in der 71. Minute das 3:0 folgen ließ, war die Partie entschieden. Für TSGV Waldstetten ist diese Niederlage schmerzhaft, weil die Mannschaft bei 36 Punkten bleibt und den Sprung nach oben verpasst. Bernhausen dagegen nutzte die Gelegenheit mit aller Entschlossenheit – und steht nun plötzlich ganz weit vorne. ---

Es war ein herber Rückschlag für den TSV Ehningen, der vor 125 Zuschauern die Chance verpasste, sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Dabei begann die Partie zunächst vielversprechend für die Gastgeber: In der 36. Minute erzielte Gabriel Körtge Corral das 1:0. Doch die Freude währte nicht bis zur Pause, denn Kosmas Gkiagkiaev markierte in der 45. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel vollständig zugunsten des SV Böblingen. Erneut war es Kosmas Gkiagkiaev, der in der 56. Minute mit dem 1:2 die Partie drehte. Nur eine Zeigerumdrehung später, in der 57. Minute, erhöhte Eray Cilhüseyin auf 1:3. Den Schlusspunkt unter diese für Ehningen enttäuschende Begegnung setzte Adrian Körtge Corral in der 65. Minute mit dem Treffer zum 1:4-Endstand. ---

Im Duell vor 375 Zuschauern musste der VfL Sindelfingen eine bittere Heimniederlage gegen den GSV Maichingen hinnehmen. Die Gäste agierten diszipliniert und gingen in der 30. Minute durch Martin Topic mit 0:1 in Führung. In einer nervenaufreibenden Schlussphase, in der Sindelfingen alles nach vorne warf, sorgte Dzan Komarica in der Nachspielzeit (90.+6) mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. ---

Ein Befreiungsschlag gelang dem SC Geislingen im Kellerduell gegen den MTV Stuttgart. Vor 140 Zuschauern brachte Marvin Mayer die Hausherren bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marcel Mädel in der 57. Minute auf 2:0. Unmittelbar darauf schwächten sich die Stuttgarter, als Philipp Weippert in der 58. Minute die Rote Karte sah. Zwar keimte beim MTV nach dem Anschlusstreffer von Mertcan Özocak in der 67. Minute zum 2:1 noch einmal kurz Hoffnung auf, doch Geislingen nutzte die Überzahl konsequent. Dominik Schöll stellte in der 81. Minute den alten Abstand mit dem 3:1 wieder her, ehe Florijan Ahmeti in der Nachspielzeit (90.+1) den 4:1-Endstand markierte. ---

Ein atemberaubendes Spektakel sahen die 222 Zuschauer in Waldhausen, wo sich der SV Waldhausen und der 1. FC Eislingen ein denkwürdiges Unentschieden lieferten. Die Gäste aus Eislingen erwischten einen Blitzstart durch Aykut Durna, der in der 15. Minute das 0:1 und nur eine Minute später (16.) das 0:2 erzielte. Doch Waldhausen bewies Moral: Niklas Schwarzer verkürzte in der 26. Minute auf 1:2, und Mustafa Sungur glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) per Foulelfmeter zum 2:2 aus. Direkt nach Wiederanpfiff schlug Eislingen erneut zu: Marcel Hodzic traf in der 46. Minute zum 2:3, und Aykut Durna machte in der 54. Minute mit seinem dritten Treffer zum 2:4 den vermeintlichen Sieg perfekt. Doch das Spiel war noch nicht zu Ende. Kevin Mayer brachte Waldhausen in der 66. Minute auf 3:4 heran, bevor Jeffrey Janik in der 75. Minute der viel umjubelte Ausgleich zum 4:4-Endstand gelang. ---