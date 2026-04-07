Souveräner Sieg trotz doppelter Unterzahl Bezirksliga West: Fast eine ganze Hälfte lang nahm das Derby zwischen der SG Zewen und dem favorisierten SV Sirzenich den erwarteten Verlauf. Die überlegenen Gäste führten klar mit 3:0, ehe die Hausherren verkürzten. Im zweiten Durchgang rückte der Schiedsrichter in den Fokus ... BILDERGALERIE von Axel Kosch · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Als Schiedsrichter Nicolas Becker Bastian Neises die Ampelkarte gezeigt hatte, war Sirzenich sogar nur noch zu neunt. Die Gäste hielten sich aber trotzdem in den letzten knapp 30 Minuten schadlos und gewannen mit 3:1 in Zewen. – Foto: Sebastian Schwarz

Die abstiegsbedrohten Gastgeber versuchten im 4-4-2-System, die Räume eng zu machen und den Gegner vom Tor fernzuhalten. Doch Sirzenich war von Beginn an feldüberlegen. So führte in der sechsten Minute eine schöne Kombination über mehrere Stationen auf der rechten Seite zum Führungstreffer, als Tom Schüßler mit einem Schuss aus etwa zwölf Metern halbrechter Position im Strafraum Torhüter Kevin Noll überwand. Nur zwei Minuten später verhinderte der Schlussmann der SG Zewen gegen den in der ersten Hälfte auffälligsten Sirzenicher, Bastian Neises, mit einer Fußabwehr an der Strafraumgrenze das sichere 0:2. Doch nach 20 Minuten war es erneut Neises, der nach einer schönen Aktion auf der linken Seite im Strafraum von Mahmoud Hammoud regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luca Bierbrauer souverän zum 0:2.

Hier geht's zur Bildergalerie Die Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur hatten bis dahin offensiv nur wenig entgegenzusetzen, erst nach 30 Minuten gelang den Gastgebern durch Markus Nilles der erste Torschuss. Ein Missverständnis zwischen Verteidiger Hammoud und Torhüter Noll nutzte Luca Bierbrauer in der 41. Minute zum 0:3 und zur vermeintlichen Vorentscheidung. Doch wie aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff: Nach schönem Steilpass von Markus Nilles überlistete Lukas Görgen mit der Fußspitze den gegnerischen Schlussmann und verkürzte auf 1:3.