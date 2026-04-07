Souveräner Sieg trotz doppelter Unterzahl 

Die abstiegsbedrohten Gastgeber versuchten im 4-4-2-System, die Räume eng zu machen und den Gegner vom Tor fernzuhalten. Doch Sirzenich war von Beginn an feldüberlegen. So führte in der sechsten Minute eine schöne Kombination über mehrere Stationen auf der rechten Seite zum Führungstreffer, als Tom Schüßler mit einem Schuss aus etwa zwölf Metern halbrechter Position im Strafraum Torhüter Kevin Noll überwand.
Nur zwei Minuten später verhinderte der Schlussmann der SG Zewen gegen den in der ersten Hälfte auffälligsten Sirzenicher, Bastian Neises, mit einer Fußabwehr an der Strafraumgrenze das sichere 0:2. Doch nach 20 Minuten war es erneut Neises, der nach einer schönen Aktion auf der linken Seite im Strafraum von Mahmoud Hammoud regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luca Bierbrauer souverän zum 0:2.
Die Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur hatten bis dahin offensiv nur wenig entgegenzusetzen, erst nach 30 Minuten gelang den Gastgebern durch Markus Nilles der erste Torschuss. Ein Missverständnis zwischen Verteidiger Hammoud und Torhüter Noll nutzte Luca Bierbrauer in der 41. Minute zum 0:3 und zur vermeintlichen Vorentscheidung. Doch wie aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff: Nach schönem Steilpass von Markus Nilles überlistete Lukas Görgen mit der Fußspitze den gegnerischen Schlussmann und verkürzte auf 1:3.
Zewens Trainer Stefan Castello schien in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Elf schien wie verwandelt aus der Kabine zu kommen. Zewen bekam immer mehr Oberwasser, ohne sich jedoch klare Chancen erspielen zu können. Nach dem Spiel meinte Castello: „Wir sind durch zwei individuelle Fehler in Rückstand geraten. Es gab einige Situationen, die man hätte besser regeln können. Nach dem Anschlusstreffer haben wir aber sehr gut dagegengehalten. Wir haben den Klassenerhalt immer noch selbst in der Hand, müssen aber langsam anfangen zu punkten, am besten schon nächste Woche in Lüxem.“
Eine berechtigte Rote Karte von Schiedsrichter Nicolas Becker gegen Sirzenichs Tim Laudwein kurz nach der Pause nach einer Notbremse und eine Gelb-Rote Karte gegen Neises in der 64. Minute nach einem Foulspiel ließen Zewen zumindest optisch noch überlegener werden. Doch die Gäste blieben auch mit neun Mann bei Kontern immer gefährlich. Neun Gelbe, eine Rote und eine Ampelkarte zückte der Unparteiische gegenüber Spielern, aber auch die Trainer Stefan Castello und Elmar Klodt wurden wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt. Castello und auch Klodts Trainerkollege Tillmann Schweitzer kritisierten nach dem Abpfiff beide unabhängig voneinander die Verhältnismäßigkeit der Verwarnungen. Schweitzer war mit dem Spiel seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Zewen war zwar nach der Halbzeit optisch überlegen, wir haben aber keine Chancen zugelassen. Die Jungs haben das super gemacht, gerade nach dem schweren Nachholspiel am Mittwoch gegen Tarforst (1:1).“ Zudem gab der 41-Jährige bekannt, dass Elmar Klodt und er auch in der kommenden Saison definitiv Trainer des SV Sirzenich bleiben werden.
SG Zewen/Igel/Langsur – SV Sirzenich ⇥1:3 (1:3)
Zewen: Noll - Nilles, Wurdel, Lochen, Hammoud (88. Kizilyll), Kartz, Augsdörfer, Görgen (79. Witz), Kugel, Diop (46. Schneemilch), Andreas
Sirzenich: Klotz - Boost, Zimmermann, Klodt (76. Stemper), Laudwein, Schüßler (90.+5 Schiffels), Almoussa, Bierbrauer, Theile, Geib (57. Clemens), Neises
Schiedsrichter: Nicolas Becker (Pölich) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Tobias Schüßler (6.), 0:2 Luca Bierbrauer (21., Foulelfmeter), 0:3 Luca Bierbrauer (41.), 1:3 Lukas Görgen (44.).
Gelb-Rot: Bastian Neises (64., Sirzenich)
Rot: Tim Laudwein (49., Sirzenich, Notbremse)