Souveräner Sieg mit Luft nach oben!

Am 23. Spieltag der Saison traf unsere Mannschaft auf das Team aus Ebeleben – zwar aktuell Tabellenletzter, aber keineswegs zu unterschätzen. Entsprechend konzentriert gingen wir in die Partie und übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle. Mit deutlich mehr Ballbesitz dominierten wir das Geschehen, allerdings fehlte es zunächst an klaren Torchancen. Unsere Offensivbemühungen verliefen lange Zeit ins Leere. Zwar erarbeiteten wir uns erste Möglichkeiten – meist durch Einzelaktionen oder nach Eckbällen –, doch entweder war ein Spieler der Gäste im letzten Moment zur Stelle oder es mangelte an der nötigen Konsequenz im Abschluss. In der 38. Minute war es dann endlich so weit: Til Kindling nahm Maß und erzielte mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern ins lange Eck das erlösende 1:0 – ein Treffer, der dem Spiel die erhoffte Wendung geben sollte. Nur drei Minuten später erhöhte Lucas Engelhardt auf 2:0. Mit dieser, dem Spiel entsprechender, Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten wir uns noch entschlossener und setzten schnell ein weiteres Ausrufezeichen: Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Robert Merfert mit einem sehenswerten Schuss zum 3:0 – sein mittlerweile 15. Saisontreffer. Chapeau! In der Folge verlor das Spiel jedoch etwas an Tempo. Zwar hielten wir das Spielgeschehen weiterhin weitgehend in der eigenen Hand, doch auch Ebeleben zeigte Moral und kam immer wieder zu gefährlichen Vorstößen, die nicht unterschätzt werden durften. Am Ende brachten wir den Vorsprung souverän über die Zeit – Schlusspfiff, drei Punkte.