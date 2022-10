Souveräner Sieg mit Erleichterung statt Zufriedenheit am Ende

Am Sonntag war der BC Bliesheim zu Gast im Frauenberger Loch. Vom Papier her gingen wir als Favorit in die Partie und so wollten wir auch sofort auftreten. Dieses Vorhaben gelang uns auch mit dem Anpfiff sehr gut. In der ersten Viertelstunde vergaben wir 2-3 Hundertprozentige. In der 18. Minute gingen wir dann durch ein Eigentor in Führung. Diese Führung hielt aber nicht lange, da wir uns mit dem ersten Angriff der Gäste sofort den Ausgleich fingen. Danach mussten wir uns erst einmal fangen und wieder ins Spiel kommen. Dennoch hatten wir bis zur Pause einige Möglichkeiten in Führung zu gehen.

In der 2. Halbzeit haben wir dann das Heft wieder sofort in die Hand genommen und konnten durch einen Doppelpack von Jojo Roth eine durchaus beruhigende Führung herausarbeiten. Diese verlieh uns aber auch nicht die nötige Sicherheit. Durch einige Umstellungen und vor allem teilweise haarsträubenden Abspielfehlern ließen wir Bliesheim noch einmal ins Spiel kommen. Durch das 3:2 in der 78. Minute wurde es dann richtig wackelig. Die Gäste drängten auf den Ausgleich und wir spielten unsere zahlreichen Kontermöglichkeiten miserabel aus. So zitterten wir uns schlussendlich 15 lange Minuten zum Sieg. Die Erleichterung mit dem Schlusspfiff war daher sehr groß und wurde auch erst nach ein paar Kaltgetränken von der Zufriedenheit über den 2. Sieg in Folge verdrängt. Am Sonntag ist eine ordentliche Leistungssteigerung vonnöten, um gegen den ungeschlagenen Tabellenführer etwas Zählbares mitzunehmen. Positiv ist, dass wir uns immer reichlich Chance herausspielen. Allerdings muss die Verwertung dieser Chancen deutlich besser werden.