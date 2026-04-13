souveräner Sieg mit bitteren Beigeschmack

Das Team von Hachtel/Müllmaier musste heute auf die Urlauber Kapsecker, Perzlmaier und Boss verzichten. Zum Glück konnte man aber auf die wieder genesenen Michael Kapeller und Benedikt Jakob setzen. Hochmotiviert wollte man, nach zuletzt schwachen Ergebnissen, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und begann druckvoll. Es dauerte keine 2 Zeigerumdrehungen als der, ebenfalls in die Startelf zurück kehrenden, Maximilian Kratzel mit einem Steilpass Martin Janelsith fand. Der etwas zu weit geratene Ball wollte vom Oberpframmerner Torhüter weggeschlagen werden, doch endete in einem Luftloch, was Janelsith ins Leere Tor laufen ließ und zur frühen Führung für Trudering führte. Und unsere Mannen waren weiter das spielbestimmende Team und gewann auf schwer bespielbaren Rasen auch die Mehrzahl der Zweikämpfe was die Hausherren kaum ins Spiel kamen ließ. Bei einer der wenigen Offensivaktionen der Pframmerner konnte eine gute Freistossflanke in den Mittelkreis geklärt werden. Trudering rückte nach und hatte Glück das sich gleich 3 eigene Spieler der Heimmannschaft über den Haufen liefen und so Capo Lukas Garhammer an den Ball kam. Sein gut getimeter Ball fand erneut Maximilian Kratzel der in den 16er vordringen konnte und wiederrum Martin Janelsith in der Mitte fand, welcher nur noch einschieben musste, 2:0. Doppelpack nach langer Durststrecke und deswegen auch erst die Saisontore 1 und 2 für den so schnellen Stürmer. Und unsere Löwen bleiben weiter am Gas. In der 25.Minute wollte Oberpframmern den Druck der Truderinger spielerisch lösen, doch Michael Robinson spritze dazwischen und wurde klar im 16er von den Beinen geholt. Da der Ball aber rund 20Meter vor dem Tor bei den Truderingern landete entschied der Unparteiische zur Verwunderung Aller auf Vorteil und nicht auf den fälligen Strafstoß. Es dauerte aber nur bis in Minute 31 als unser Goalgetter Patrick Koller seinen großen Auftritt hatte. Erneut war es Maximilian Kratzel welcher den Angriff einleitete und Koller an der Mittellinie fand. Dieser machte sich auf dem Weg zum Tor und ließ insgesamt 5 Gegenspieler schlecht aussehen bevor er den Ball trocken im rechten Eck versenkte, 3:0. Eine erste halbe Stunde wie man sie sich aus Truderinger Sicht wünscht und zu einer beruhigenden Halbzeitführung sorgte, denn weiter sollte erstmal nicht passieren.

Hochzufrieden aber mit warnenden Worten, die 2. Halbzeit auf leichte Schultern zu nehmen, schickten unsere Trainer die Mannschaft unverändert zurück auf den Platz. Die Heimmanschaft wollte sich zurück ins Spiel kämpfen und es entwickelte sich eine kampfbetonte 2. Spielhäfte, welche einige Karten zu Folge hatte. Trudering wollte die Vorentscheidung, war aber nun im letzten Ball etwas zu ungenau und es blieb vorerst beim 3:0. Coach Hachtel nutzte seine Auswechslungen voll aus und brachte Podleska, Sternhardt, Grabl, Oquieka und Bornkessel für die Schlussphase. In der 67. Minute kam Oberpframmern allerdings nochmal etwas heran. Ein Freistoss aus gut 25Metern segelte unhaltbar für Torwart Pflugbeil über die Mauer und es hieß 3:1. Eigentlich passierte nichts mehr erwähnenswertes vor der Toren und es blieb ein Kampf im Mittelfeld. Bei einem dieser Zweikämpfe erwischte Spielertrainer Tim Müllmaier in der 87. Minute seinen Gegenspieler am Knöchel und der Unparteiische entschied völlig übertrieben auf glatt Rot. Die letzten Minuten wurden aber auch mit 10 Mann schadlos überstanden und die 3 Punkte gingen nach Trudering. Ein souveräner Sieg der auf Grund der Sperre für Müllmaier leider teuer bezahlt wurde. Weiter geht es nächste Woche zum absoluten Spitzenspiel nach Berg am Laim wo unsere roten Löwen um 15Uhr beim FC Phönix München zu Gast sind.