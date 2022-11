Souveräner Sieg im Tempelwald Mit einer konzentrierten Leistung nimmt der SC 1903 Weimar bei der SG 1.FC Greiz mit einem 3:0 Erfolg die drei Punkte mit auf den Lindenberg und hält damit den Anschluss an die Spitzengruppe der Landesklasse.

Nachdem die Gäste ganz gut ins Spiel kamen, übernahm Greiz nach 20 Minuten das Heft des Handelns und zwang die SC-Abwehrleute um dem Innenverteidiger-Top-Duo Justin Szatmari und Florian Scholz immer wieder zu starken Aktionen. Durch das kleine Geläuf wurde es durch lange Bälle nach vorne immer direkt gefährlich. Nach einem abgewehrten Greizer Angriff kam mal so ein Ball nach vorne und es war Franz Jonas Müller, der sich von rechts stark im Strafraum am Greizer Keeper vorbei dribbelte und Kevin Calenius sah, der den Ball souverän in die Maschen haute (36.). Das 1:0 zum genau richtigen Zeitpunkt, welcher der Greizer Angriffswelle einen Bruch gab und dem Sportclub das nötige Selbstvertrauen zurück gab.

In die zweite Halbzeit startete Weimar deutlich mutiger. Rückkehrer Tom Hausdörfer brachte mit seiner kreativen Spielweise viel Schwung in die Offensive und setzte immer wieder gekonnt Moritz Franz in Szene, womit die Greizer Hinterleute überhaupt nicht klar kamen. In der 55. Minute landete dann so ein Angriff im Greizer Strafraum, welchen Franz-Jonas Müller mit seinem zweiten Scorerpunkt souverän vollendete. Daraufhin waren die Hausherren quasi gebrochen und es schlichen sich immer wieder schwerwiegende Fehler in deren Hintermannschaft ein. Einen davon nutzte Kevin Calenius zum 3:0 und damit zur Vorentscheidung (75.) Bei den Greizer Innenverteidigern häuften sich nun Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe, die zu mehreren Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Greizer Torhüter führten. Hier muss sich der Gast die stark mangelhafte Chancenverwertung ankreiden lassen. Sowohl Calenius an den Pfosten, als auch Menzel, Windhauer, Müller und Möllers in die Arme des Keepers sind nur Beispiele von Situationen, aus denen mindestens noch zwei Tore entstehen müssen!

Fazit: Nichtsdestotrotz konnte die Mannschaft von Holger Orlamünde nach zwei unglücklichen Unentschieden in Folge einen souveränen Auswärtssieg feiern und hält dadurch Anschluss an der Spitzengruppe um Neustadt und Schmölln. Vor allem die SC-Abwehr hat an diesem Samstag Nachmittag wieder den Unterschied gemacht und hält mit lediglich vier Gegentoren in der ganze Saison achtungsvoller Bestwert der Liga.