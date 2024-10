Souveräner Sieg im Pokal-Achtelfinale 🔴🔵

Im Duell gegen unsere städtischen Freunde von Ummah Sports waren die Rollen von Anfang an klar verteilt. Umso höher ist der Respekt gegenüber den Futsalneulingen, die sich in keiner Phase des Spiels hängen ließen und stattdessen zum Ende hin noch einen eigenen Treffer verzeichnen konnten. @ummah_sports ist ein absoluter Gewinn für die Futsalszene 👍 wir wünschen dem Verein an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg in der Liga.