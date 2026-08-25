Souveräner Sieg im Derby

geschrieben von Lukas Honold:
Nach der Auftaktniederlage gab es für die Grün-Weißen etwas
gutzumachen. Bereits wenige Sekunden nach Anpfiff hätten die
Günzer auch schon führen können. Nach einem schweren Fehler im
Aufbau war Niklas Kirchmayer allein vor dem Tor, verfehlte jedoch
knapp den Kasten. Allgemein waren die Gäste aus Ungerhausen
hinten drin im Aufbau recht wacklig und auch im Mittelfeld hatten die
Günzer ungewohnt viel Platz bei ihren Offensivaktionen. In einem
frühen Torerfolg mündete dies allerdings nicht. Man hatte auch noch
eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum zu überleben, wo der
Gästestürmer zu Fall kommt. Ein Elfer, den man geben kann, aber
nicht muss. In der Folge erntete die Heimelf aber mit ihrer guten
spielerischen Leistung die ersten Früchte. Laurin Rampp erzielte nach
einer halben Stunde die 1:0-Führung per Kopf. Kurz vor der Halbzeit
blieb Niklas Kirchmayer an der Strafraumkante mit seinem ersten
Abschluss noch am Verteidiger hängen, setzte den zweiten Schuss
aber mit dem rechten Fuß flach ins linke untere Eck zur 2:0-
Pausenführung für die Günzer.
Direkt nach der Pause erhöhte Niklas Kirchmayer mit seinem
Doppelpack auf 3:0. Spätestens jetzt war jeglicher Widerstand der
Gäste gebrochen. In der restlichen zweiten Halbzeit erspielten sich die
Günzer noch ein paar Chancen, von denen Koffi Adekpe zwei nutzte.
Zunächst verwandelte er einen Elfmeter, den er zuvor selbst
herausgeholt hatte, ehe er im Anschluss aus dem Spiel heraus noch
den 5:0-Endstand und somit einen überzeugenden Heimauftritt der
Grün-Weißen besiegelte.