Souveräner Sieg im Derby

geschrieben von Lukas Honold:

Nach der Auftaktniederlage gab es für die Grün-Weißen etwas

gutzumachen. Bereits wenige Sekunden nach Anpfiff hätten die

Günzer auch schon führen können. Nach einem schweren Fehler im

Aufbau war Niklas Kirchmayer allein vor dem Tor, verfehlte jedoch

knapp den Kasten. Allgemein waren die Gäste aus Ungerhausen

hinten drin im Aufbau recht wacklig und auch im Mittelfeld hatten die

Günzer ungewohnt viel Platz bei ihren Offensivaktionen. In einem

frühen Torerfolg mündete dies allerdings nicht. Man hatte auch noch

eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum zu überleben, wo der

Gästestürmer zu Fall kommt. Ein Elfer, den man geben kann, aber

nicht muss. In der Folge erntete die Heimelf aber mit ihrer guten

spielerischen Leistung die ersten Früchte. Laurin Rampp erzielte nach

einer halben Stunde die 1:0-Führung per Kopf. Kurz vor der Halbzeit

blieb Niklas Kirchmayer an der Strafraumkante mit seinem ersten

Abschluss noch am Verteidiger hängen, setzte den zweiten Schuss

aber mit dem rechten Fuß flach ins linke untere Eck zur 2:0-

Pausenführung für die Günzer.

Direkt nach der Pause erhöhte Niklas Kirchmayer mit seinem

Doppelpack auf 3:0. Spätestens jetzt war jeglicher Widerstand der

Gäste gebrochen. In der restlichen zweiten Halbzeit erspielten sich die

Günzer noch ein paar Chancen, von denen Koffi Adekpe zwei nutzte.

Zunächst verwandelte er einen Elfmeter, den er zuvor selbst

herausgeholt hatte, ehe er im Anschluss aus dem Spiel heraus noch

den 5:0-Endstand und somit einen überzeugenden Heimauftritt der

Grün-Weißen besiegelte.