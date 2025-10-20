Souveräner Sieg gegen den Aufsteiger

Nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen musste der Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche beim SV Bad Laer mal wieder eine Niederlage einstecken. In der Tabelle konnten die Mannschaften von BW Hollage und SV Vikotoria Gesmold an FCR Bramsche vorbei ziehen. Der SV Bad Laer blieb das vierte Mal in Folge ungeschlagen und verbesserte sich auf den achten Tabellenplatz.

Yannik Sete hatte den SV Bad Laer in der Anfangsphase in Führung gebracht die Noah Manning kurz vor der Pause mit seinem Tor auf 2:0 ausbaute. Die Gäste schöpften direkt nach der Pause neue Hoffnung, als Hamza Pepic per verwandelten Foulelfmeter der Anschlußtreffer gelang. Aber nach einer Stunde Spielzeit erzielte Dominik Langeleh den Treffer zum 3:1 für den Gastgeber und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung. Yannik Seete sorgte mit seinem zweiten Treffer zehn Minute vor dem Abpfiff für klare Verhältnisse und sorgte für den insgesamt verdienten 4:1-Endstand für den SV Bad Laer. In bester Verfassung tritt der SV Bad Laer am kommenden Sonntag zum Derby beim Nachbarn und Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde an.

Traf doppelt für den SV Bad Laer - Yannik Seete – Foto: Fupa



Die Stimmen zum Spiel:



„Das heute Kategorie Arbeitssieg, aber dennoch aufgrund des Chancenplus für uns verdient. Bramsche hatte mehr Ballbesitz und hat es auch gut gelöst, aber konnten sich wenig zwingende Chancen erspielen. Leider bekommt Bramsche aus meiner Sicht dann direkt nach der Halbzeit einen Elfmeter geschenkt, aber wir konnten relativ schnell wieder auf 3:1 stellen. Wir freuen uns über den nächsten Dreier und jetzt voller Fokus auf das Derby nächste Woche,“ sagte uns Trainer Michael Mentrup ( SV Bad Laer).



Marc Filip -Trainer des FCR Bramsche meinte: „Es war das erwartete schwierige Auswärtsspiel in Bad Laer. Wir hatten zwar über weite Strecken viel Ballbesitz, konnten daraus aber zu wenig klare Chancen kreieren. Bad Laer war dagegen stets gefährlich und äußerst effektiv im Abschluss. Der Spielverlauf war aus unserer Sicht sicherlich unglücklich, dennoch müssen wir anerkennen, dass die Niederlage am Ende in Ordnung geht.“



So geht es weiter:

Der SV Bad Laer spielt am Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - im Derby beim SV Bad Rothenfelde.

Der FCR Bramsche erwartet am Freitag, den 24. Oktober .2025 um 19.00 Uhr den SF Lechtingen.