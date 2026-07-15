Souveräner Sieg: Drittligist Hansa Rostock triumphiert im XXL-Test

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27 stand für den Drittligisten das vierte Testspiel auf dem Programm. Im Trainingslager in Neuruppin kam es zu einem Mecklenburg-Vorpommern-Landesderby voller Leidenschaft, denn der Gegner war der Greifswalder FC.

679 Zuschauer ließen sich dieses Duell im Nachbarbundesland Brandenburg nicht entgehen. Geleitet wurde die Partie vom Drittliga-Schiedsrichter Niclas Rose sowie seinen Assistenten Hannes Ventzke und Kai Kaltwaßer. Beide Mannschaften hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, dass heute etwas länger gespielt wird. Nach den regulären 90 Minuten gab es noch einen Nachschlag von weiteren 30 Minuten, sodass insgesamt 120 Minuten absolviert wurden – ein echter Härtetest für Physis und Willenskraft.

Blitzstart und eiskalte Rostocker Effizienz

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Kogge. Bereits in der 3. Minute durften die Rostocker Anhänger jubeln. Nach einem scharf getretenen Freistoß von Leon Dajaku konnte der Greifswalder Keeper Jakubov den Ball nur unzureichend abklatschen lassen. Der herbeigeeilte Florian Carstens schaltete gedankenschnell und hatte aus drei Metern keine Mühe, das Leder mit purer Entschlossenheit zur frühen Führung einzuschieben.

In der Folge entwickelte sich eine packende und intensive Partie. Nach gut einer halben Stunde schlug der Drittligist erneut eiskalt zu. Bernie Lennemann eroberte in der 32. Minute an der Mittellinie leidenschaftlich den Ball, stürmte mit viel Dynamik auf das gegnerische Tor zu und bewies ein Auge für den Mitspieler: Er legte den Ball quer auf den mitlaufenden Andreas Voglsammer, der die Kugel nervenstark und locker zum umjubelten 2:0-Halbzeitstand einschob.

Souveräner Umschaltmoment sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel knüpfte das Team nahtlos an die starke, spielfreudige Leistung an und belohnte sich schnell für den betriebenen Aufwand. In der 56. Minute präsentierten die Rostocker einen traumhaften Umschaltmoment: Carstens spielte einen Ball präzise in die Tiefe auf Voglsammer. Voglsammer ließ mit einer Bewegung gleich zwei Gegenspieler stehen und legte uneigennützig für Lennemann ab, der den Ball sicher zum umjubelten 3:0-Endstand verwandelte.

In den verbleibenden Minuten und auch in den anschließenden 30 Minuten der Extra-Zeit gab es kaum noch nennenswerte Höhepunkte. Nach insgesamt 120 schweißtreibenden Minuten stand ein 3:0-Erfolg für Hansa Rostock fest. Für Greifswald war dies bereits der vorletzte Test, bevor in elf Tagen, am 26. Juli 2026, die Saison in der Regionalliga Nordost mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC startet.