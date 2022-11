Souveräner Sieg des FV Weiler auf dem Kunstrasen

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der FV Rot-Weiß Weiler hat eine perfekte Englische Woche hingelegt. Mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen Kellerkind TSV Eschach hat der Fußball-Landesligist den zweiten Platz untermauert und ist auf einen Zähler an Tabellenführer Laupheim herangerückt. „Die Liga macht Spaß. Man darf sich keine Ausrutscher erlauben“, sagte Trainer Jürgen Kopfsguter mit Blick auf das Gedränge an der Spitze.



Bei nass-kaltem Schmuddelwetter verloren sich nur 70 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz am Freibad. Sie durften sich vor allem an einem herrlichen Fernschuss in den Winkel von Matheus zum frühen 1:0 (5.) und einem nicht minder schönen Freistoßtor von Pirmin Fink (31.) erwärmen.

Der bereits fünfte 3:0-Ligasieg in dieser Saison (bei insgesamt zehn Siegen) fiel ansonsten eher in die Kategorie „schmuckloser Pflichtsieg“. Nach temporeichem Beginn war die erste halbe Stunde recht unruhig. Der Ball flipperte teilweise von einer Partei zur anderen und den Aktionen fehlte nach vorne häufig die Klarheit. „Im Gefühl, dass wir besser sind, haben sich Leichtsinnigkeiten eingeschlichen. Das hat sich mit dem 2:0 dann beruhigt“, sagte Kopfsguter. Daniel Schramm unterlief ein Fast-Eigentor, als er den Ball bei einem Klärungsversuch an Torwart Lasse Fink vorbeispitzelte.. Allerdings konnte der Linksverteidiger anschließend selbst noch auf der Linie klären.

Der Tabellenzweite hatte ansonsten alles im Griff. Nach der Pause kontrollierte er die Partie, ohne offensiv allzu gefährlich zu sein. Ein Kopfball von Gasper Koritinik, eine wegen Handspiels aberkanntes Tor von Matheus und ein paar Fernschüsse gab es zu sehen. Die Gäste kamen allerdings auch über gelegentliche Konter nicht hinaus. Lasse Fink erlebte eine ruhige zweite Halbzeit. Nach der Gelb-Roten Karte für Eschachs Sebastian Reger (77.) machte Gasper Koritnik mit einem Abstauber und seinem achten Saisontor schließlich den fünften Heimsieg perfekt (90.).