Souveräner Sieg bereits in Hälfte eins besiegelt!

Unsere Mannschaft hatte mit dem TSV Böbingen eine Mannschaft zu Gast, bei der es in den letzten Wochen meistens negative Ergebnisse gab und das wollte man ausnutzen. Auch die Hinspiel-Niederlage war sicher noch in den Köpfen und so ging es von Beginn an voll zur Sache. Man presste vorne früh und kam so in der Anfangsphase gleich zu einigen Standardsituationen. Nach einem Eckball von Essig wehrte die TSV-Abwehr zu kurz ab und Severin Blank zog aus knapp 16 Metern voll durch und hämmerte den Ball zum 1:0 in die Maschen. In der 15.Minute hätte Abele über die rechte Seite das 2:0 machen können, doch der Ball ging am langen Pfosten vorbei. In der Folge hatte man das Spielgeschehen komplett im Griff und vor allem über Baumann und Ilg weitere Abschlüsse. In der 32.Minute fiel das 2:0 dann auf etwas kuriose Art und Weise. Einen eigentlich etwas zu weit getretenen Eckball von Essig köpfte Dominik Eller aus fast unmöglichem Winkel noch ins Tor der Gäste. Nur zwei Minuten später erkämpfte Baumann in der Nähe der Eckfahne den Ball, legte auf Ilg ab, der in der Mitte den besser postierten Eller sah und der machte mit einem Schuss ins kurze Eck seinen zweiten Treffer. Kurz vor der Pause machte sich dann das frühe Pressing wieder bemerkbar, denn ein Ballgewinn vor dem Sechzehner von Weisensee kam über zwei Stationen zum freistehenden Dominik Eller, der abgezockt den Ball zum 4:0 reinmachte und damit einen lupenreinen Hattrick innerhalb von 10 Minuten erzielte. Zur Pause wechselte man durch, hatte aber auch noch weitere hochkarätige Chancen, bei denen sich TSV-Torwart Hauke immer wieder auszeichnen konnte. Am Ende spielte man die Partie souverän herunter, Chancen gab es in der Schlussphase dann kaum noch. Insgesamt eine starke Leistung vor allem in Durchgang eins, der die sicheren drei Punkte einbrachte.