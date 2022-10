Souveräner Sieg

Der auf Grund einiger Ausfälle neu formierten Heimelf fiel es, wie es in den vergangenen Wochen bereits häufiger der Fall war, in den ersten Minuten schwer, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. So hatte die Hintermannschaft nach wenigen Minuten Glück, als ein gegnerischer Stürmer allein vor dem Tor auftauchend den Ball über selbiges beförderte. Erst allmählich fanden dann die Pässe im Memmingerberger Spielaufbau auch die Offensivkräfte, und nach 20 Minuten konnte sich Startelfrückkehrer Michael Schulz zum ersten Mal für seine engagierte Leistung belohnen: am Sechzehnmeterraum freigespielt nahm er Maß und schlenzte das Spielgerät platziert ins rechte obere Eck. Ein Tor, das dem SVM sichtlich guttat und den Gästen aus Stöttwang etwas den Wind aus den Segeln der bemühten Anfangsphase nahm. So konnte nur wenige Minuten später der mit einem schönen Pass auf die Reise geschickte Dennis Baum frei vor dem Gästekeeper auf 2:0 erhöhen und damit die Kräfteverhältnisse klarstellen.

Dass die Heimelf nun befreit aufspielen konnte, zeigte sich beim dritten Treffer noch vor der Halbzeitpause: ein punktgenauer Diagonalball vom starken Florian Wick wurde von Johannes Geiger direkt für Michael Schulz serviert, welcher sich bedankte und den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken musste.

Zur Halbzeit waren die Weichen also bereits gestellt und so flachte das Spielgeschehen in der Folge etwas ab. Der SVM konzentrierte sich vermehrt auf die Defensivarbeit und ließ den Gästen mehr Raum, was zu einigen Abschlüssen führte, welche Christoph Nadler jedoch stets souverän entschärfen konnte.

Dass das Spiel trotzdem nicht langweilig wurde, war vor allem zwei Einwechslungen zu verdanken: Robert Gorjut und der junge Steven Maas brachten Tempo und Spielfreude und ermöglichten mit starken Aktionen sowohl das vierte Tor durch Matthias Müller als auch das fünfte durch Johannes Geiger.

Wenig später war Schluss – ein letztendlich souveräner Erfolg der Heimmanschaft, bei dem sich die Gegenwehr jedoch auch phasenweise in Grenzen hielt.

Forza SVM!