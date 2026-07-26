Souveräner Pokalauftakt für den SC Melle 03

Hoher Einsatz im Bezirkspokal zwischen V. Gmhütte und SC Melle 03 – Foto: Detlev Drobeck

Der SC Melle 03 hat die erste Runde des Bezirkspokals souverän gemeistert. Der Landesligist setzte sich beim klassentieferen Bezirksligisten SV Viktoria GMHütte mit 4:0 (2:0) durch und zieht damit in die zweite Runde ein. Dort gastiert die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy beim Bezirksligisten TSV Venne.

Die Gäste bestimmten über weite Strecken die Partie und gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Nach einem Foul an Dustin Jung verwandelte Rene Heitkamp den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Jung selbst auf 2:0.

Nach einer Stunde sorgte der SC Melle 03 für die Vorentscheidung. Jannik Pankte schloss eine gelungene Kombination mit Dustin Jung zum 3:0 ab. Den Schlusspunkt setzte Nick Tesch, der nahezu mit dem Abpfiff den Treffer zum 4:0-Endstand erzielte.

„Es war heute, glaube ich, ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Die Viktoria hat die Räume sehr eng gemacht und auf Umschaltmomente gelauert. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, allerdings phasenweise einen zu behäbigen Spielvortrag, um noch häufiger die Linien des Gegners zu durchbrechen. Im Laufe des Spiels sind wir aber zu unseren Möglichkeiten gekommen und haben dann folgerichtig die Tore gemacht. Insgesamt war unsere Leistung in Ordnung“, sagte Melles Trainer Robin Twyrdy.

Auch Viktorias Trainer Marcel Ruschmeier erkannte den verdienten Erfolg des Gegners an: „Der Klassenunterschied war über weite Strecken erkennbar. Dennoch haben wir unser Ziel, kompakt zu stehen und wenig Räume zuzulassen, größtenteils gut umgesetzt. Die Gegentore resultierten aus individuellen Fehlern und Standardsituationen. Darauf werden wir in der kommenden Trainingswoche aufbauen und den Fokus auf den Ligastart legen, wenn unser Kader wieder breiter besetzt ist. Glückwunsch an Melle zum verdienten Einzug in die nächste Pokalrunde.“