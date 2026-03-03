Souveräner OTSV-Testspielsieg am Bahndamm gegen PTSV

Luca Wallschläger (2. v. r., Osterrönfelder TSV) leitete den Dosenöffner ein. – Foto: Olaf Wegerich

Kurzfristig konnte der OTSV am heimischen Bahndamm einen Testspielgegner auf Augenhöhe empfangen. Der Preetzer TSV, Tabellensechster der Verbandsliga Ost, erschien mit einem 18-Mann-starken Kader. Heimtrainer Maik Gabriel musste auf Linus Ramaker, Silas Barho und Jamie Liß verzichten.

In einem ausgeglichenen Spiel ließen beide Mannschaften wenig zu und versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, sodass es in den ersten 30 Minuten kaum Strafraumszenen gab. Dolph John bekam dann die große Chance auf das 1:0, doch statt selbst abzuschließen, versuchte er es mit einem Abspiel.

Nun nahm das Spiel wesentlich mehr Fahrt auf. Preetz versuchte, mehr Druck aufzubauen, und lief in der 34. Minute in einen Konter. Zwar konnte der Gästetorwart den Abschluss von Luca Wallschläger noch großartig parieren, doch der mitgelaufene Mattis Lenz nutzte den Abpraller zum 1:0.

Nur zwei Minuten später erhöhte Jon Truschkowski auf 2:0, damit ging es in die Pause.

OTSV legt nach

Zur zweiten Halbzeit wechselte der Gastgeber viermal, der PTSV zweimal. Es brauchte eine gewisse Zeit, bis der Spielfluss bei beiden Mannschaften wiederhergestellt war.

Der Gast hatte nun zwar etwas mehr Ballbesitz, strahlte jedoch keine wirkliche Torgefahr aus. Die souveräne Abwehr des OTSV verteidigte nicht nur konsequent, sondern initiierte immer wieder schnelle Gegenangriffe und erspielte sich die klareren Chancen.

Nachdem der Gästetorwart und die Latte das 3:0 verhinderten, sorgte Abwehrchef Johannes Bruns in der 78. Minute für das nun auch verdiente 3:0. Fabian Baltz setzte in der 90. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Derby als Gradmesser

Was dieser gute Test wert ist, wird sich am Samstag in der Verbandsliga West im Derby gegen Vineta Audorf zeigen. Das Kellerduell wird für beide Teams im weiteren Saisonverlauf richtungsweisend sein.