Souveräner letzter Test: TSG Backnang besiegt FSV Waiblingen

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang unterstreicht im prestigeträchtigen Rems-Murr-Duell ihre Ambitionen für das Fußballjahr 2026. Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den Verbandsligisten FSV Waiblingen gelingt dem Team von Mario Marinic ein Einstand nach Maß, der Lust auf die kommenden Aufgaben in der Oberliga macht.

Ein torreicher Nachmittag unter den Etzwiesen Es war mehr als nur ein einfaches Testspiel, das die Zuschauer am heutigen Samstag miterleben durften. Es war die Generalprobe für die TSG Backnang, die unter Trainer Mario Marinic nichts dem Zufall überlassen wollte. In der Begegnung gegen den Verbandsligisten FSV Waiblingen ging es um Prestige im Rems-Murr-Duell und um das nötige Selbstvertrauen für die Rückrunde.

Die Hausherren begannen konzentriert und ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, wer der Herr im Hause ist. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe der Bann gebrochen wurde: Vincent Sadler erzielte das viel umjubelte 1:0 und brachte die TSG Backnang auf die Siegerstraße. In der Folge kontrollierte der Oberligist das Geschehen, doch die endgültige Entscheidung fiel erst in der Schlussphase der Partie. Dort schlug die Stunde von Ayman Mouhssine. Mit einem Doppelschlag in der 78. und 88. Minute schraubte er das Ergebnis auf 3:0 hoch. Den Schlusspunkt setzte schließlich Arda Gürsel, der in der 90. Minute zum 4:0-Endstand traf. Ein Ergebnis, das die Dominanz der Backnanger widerspiegelt und den FSV Waiblingen ohne Chance ließ.

