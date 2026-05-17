Souveräner Holzheimer Heimsieg von Benjamin Grimm · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser

Holzheim - Wasserburg 4:0 (2:0) Spätestens als Bayernliga-Schiedsrichter Phillipp Ettenreich nach knapp einer halben Stunde Spielzeit den zuvor verwarnten Wasserburger Kourouma Ousmane nach einem erneuten Foul vom Platz stellen musste, wurde es eine Mammutaufgabe für die Mannschaft aus dem Günzburger Süden. Denn die Aschbergler, die bei ihrem letzten Heimspiel der Saison wesentlich zielstrebiger Richtung gegnerisches Tor als zur Vorwoche agierten, führten zu diesem Zeitpunkt bereits 1:0. Pascal Petermann schaltete am schnellsten, nachdem Simon Buchholz einen Standard ans Gebälk köpfte und drückte den Ball zur frühen Heimführung ins Tor (7.Min). Es war nach gut einer halben Stunde Spielzeit als Holzheim in Überzahl mit einigen Unkonzentriertheiten die Gäste zu ihrer besten Möglichkeit kommen ließ. Einen Schuss parierte der an diesem Nachmittag junge Leon Schachaneder im SVH-Tor jedoch stark per Fussabwehr.

Kurz vor der Halbzeit bediente Vincenz Pennachia mit einem gefühlvollem Heber in den Sechzehner Timo Czernoch, der per Direktabnahme sehenswert zur Vorentscheidung an diesem Nachmittag traf (43.). Es war erneut Czernoch, der wiederum nach Zuspiel von Pennachia in Stürmermanier auf 3:0 stellte (51.).