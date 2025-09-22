🔴⚪ Souveräner Heimsieg – TSVW II bleibt ungeschlagen!

Mit einem klaren 5:0-Heimsieg gegen den TSV Linsenhofen II festigte unsere Zweite die Tabellenspitze und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Von Beginn an dominierte der TSVW II das Geschehen: 90 Minuten Einbahnstraßenfußball – die Gäste kamen zu keinem einzigen Torschuss. Nach dem 1:0 von Tobias Salzer (32.) dauerte es bis nach der Pause, ehe die Weilheimer das Tempo anzogen. Durch aggressiveres Pressing erhöhten sie schnell auf 5:0. Besonders sehenswert: das Solo von Denis Muratovic, der drei Gegenspieler stehen ließ und den Endstand markierte. 🔥