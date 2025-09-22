 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielbericht

🔴⚪ Souveräner Heimsieg – TSVW II bleibt ungeschlagen!

Mit einem klaren 5:0-Heimsieg gegen den TSV Linsenhofen II festigte unsere Zweite die Tabellenspitze und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Von Beginn an dominierte der TSVW II das Geschehen: 90 Minuten Einbahnstraßenfußball – die Gäste kamen zu keinem einzigen Torschuss. Nach dem 1:0 von Tobias Salzer (32.) dauerte es bis nach der Pause, ehe die Weilheimer das Tempo anzogen. Durch aggressiveres Pressing erhöhten sie schnell auf 5:0. Besonders sehenswert: das Solo von Denis Muratovic, der drei Gegenspieler stehen ließ und den Endstand markierte. 🔥

Trainer Pasquale Spagnuolo mahnte trotz der starken Leistung zur Konzentration:

„Wir müssen fokussiert bleiben. Schlierbach, Ohmden/Holzmaden oder Jesingen II können unangenehm werden, wenn man seine Chancen nicht nutzt.“

Mit Blick nach vorne hat er ein klares Ziel:

„Das Derby gegen Nabern hat uns schon oft Probleme bereitet – den Fluch will ich diesmal brechen.“

📊 TSV Weilheim/Teck II – TSV Linsenhofen II 5:0 (1:0)
⚽️ Tore: 1:0 Salzer (32.), 2:0 Muratovic (56.), 3:0 Salzer (65.), 4:0 Caglar (73.), 5:0 Muratovic (76.)

Gianni MantineoAutor