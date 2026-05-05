Souveräner Heimsieg trotz durchwachsener Leistung FC Sulingen schlägt TV Stuhr 3:0 – Rosenthal sieht „Mischung aus Zufriedenheit und Unzufriedenheit“ von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der FC Sulingen hat den TV Stuhr mit 3:0 besiegt und damit einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Trotz klarer Überlegenheit fiel das Urteil von Trainer Stefan Rosenthal differenziert aus.

„Der 3:0-Sieg geht in Ordnung, auch wenn es insgesamt nur eine durchschnittliche Leistung von uns war“, sagte Rosenthal nach der Partie. Ausschlaggebend sei vor allem die mangelnde Durchschlagskraft der Gäste gewesen: „Stuhr war offensiv zu harmlos und hat uns nie wirklich in Gefahr gebracht.“ Dabei habe Sulingen dem Gegner durchaus Möglichkeiten eröffnet: „Wir haben ihnen durch viele Fehlpässe im Spielaufbau eigentlich einiges angeboten, aber sie konnten daraus kein Kapital schlagen.“ So habe die eigene Mannschaft ihre „guten Momente genutzt“, während Stuhr ohne Ertrag blieb.

Die Führung erzielte Marvin Zawodny in der 41. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß. „Das war gut und schnell gespielt“, so Rosenthal über die Entstehung über Maksim Ditmann und Rico Lüllmann. Das 2:0 fiel nach einer Standardsituation: „Das entsteht nach einer Ecke von Marvin Zawodny, die im Strafraumgewühl im Tor landet, vermutlich als Eigentor“, erklärte Rosenthal. Offiziell wurde der Treffer Maurice Krüger gutgeschrieben.