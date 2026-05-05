Souveräner Heimsieg trotz durchwachsener Leistung

Der FC Sulingen hat den TV Stuhr mit 3:0 besiegt und damit einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Trotz klarer Überlegenheit fiel das Urteil von Trainer Stefan Rosenthal differenziert aus.
„Der 3:0-Sieg geht in Ordnung, auch wenn es insgesamt nur eine durchschnittliche Leistung von uns war“, sagte Rosenthal nach der Partie. Ausschlaggebend sei vor allem die mangelnde Durchschlagskraft der Gäste gewesen: „Stuhr war offensiv zu harmlos und hat uns nie wirklich in Gefahr gebracht.“
Dabei habe Sulingen dem Gegner durchaus Möglichkeiten eröffnet: „Wir haben ihnen durch viele Fehlpässe im Spielaufbau eigentlich einiges angeboten, aber sie konnten daraus kein Kapital schlagen.“ So habe die eigene Mannschaft ihre „guten Momente genutzt“, während Stuhr ohne Ertrag blieb.
Die Führung erzielte Marvin Zawodny in der 41. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß. „Das war gut und schnell gespielt“, so Rosenthal über die Entstehung über Maksim Ditmann und Rico Lüllmann.
Das 2:0 fiel nach einer Standardsituation: „Das entsteht nach einer Ecke von Marvin Zawodny, die im Strafraumgewühl im Tor landet, vermutlich als Eigentor“, erklärte Rosenthal. Offiziell wurde der Treffer Maurice Krüger gutgeschrieben.
Den Schlusspunkt setzte Dennis Könker in der 85. Minute. „Das war dann ein sehr schön herausgespieltes Tor über Maksim Ditmann und Frithjof Lohmeier, der querlegt“, sagte Rosenthal. Der Treffer sei „sehr sauber gespielt“ gewesen.
Trotz des klaren Ergebnisses blieb der Trainer kritisch: „Es ist eine Mischung aus Zufriedenheit und Unzufriedenheit.“ Zufrieden sei man „mit den drei Punkten und dem Heimsieg zu null“, unzufrieden hingegen „mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben“.
Insbesondere im Spielaufbau habe es gehakt: „Wir wollen eigentlich ballsicherer auftreten, und das hat nicht gut funktioniert.“ Viele Ballverluste hätten einen stärkeren Gegner möglicherweise in bessere Situationen gebracht: „Da waren zu viele Ballverluste dabei, die ein stärkerer Gegner vermutlich bestraft hätte.“
Positiv hob Rosenthal hingegen ein Comeback hervor: „Marlon Michael hat nach langer Verletzungspause nach einem Kreuzbandriss seine ersten Minuten bekommen.“ Das sei „sowohl für ihn als auch für uns sehr erfreulich“.
In der Tabelle verbessert sich der FC Sulingen auf 39 Punkte und festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld. Der TV Stuhr bleibt mit 18 Punkten im Tabellenkeller.
FC Sulingen – TV Stuhr 3:0
FC Sulingen: Thorben Klöcker, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer (18. Jarno Kastens), Jonas Lengauer (46. Christian Zerfowski), Luca Robin Rosenthal (70. Frithjof Lohmeier), Marvin Zawodny (73. Marlon Michael), Rico Lüllmann (87. Ricardo Scholtes), Bennet Grunert, Maksim Ditmann, Maurice Krüger - Trainer: Stefan Rosenthal
TV Stuhr: Finn Bang, Henri Fichtner (73. Hanno Kern), Finn Arnhold, Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Theo Fichtner (60. Niklas Oberbach), Pardes Khil, Jesco Wehrhahn (64. Arlind Durguti), Jonah Hellmers, Karim Bockau, Ozan Celik (66. Benjamin Enoch Thies) - Trainer: Stephan Stindt
Schiedsrichter: Danny Barenscheer
Tore: 1:0 Marvin Zawodny (41.), 2:0 Maurice Krüger (70.), 3:0 Dennis Könker (85.)