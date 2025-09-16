Souveräner Heimsieg – Spoho schlägt Rhade mit 3:1

Gegen den SSV Rhade setzte sich die Mannschaft von Trainer Josh Green verdient mit 3:1 (2:0) durch. Grundlage war eine starke erste Halbzeit, in der Spoho früh die Weichen auf Sieg stellte. Die Kölnerinnen starteten druckvoll in die Partie und erarbeiteten sich früh erste Chancen. In der 34. Minute war es dann soweit: Nach starker Vorarbeit von Dana Schüller und Leonie Prößl traf Geburtstagskind Gianna Rackow eiskalt zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Spoho – Lea Dohmann bediente mustergültig Leonie Prößl, die zum 2:0 einschob (41. Minute). Auch danach blieb Spoho das spielbestimmende Team.



Rhade kam kaum zu zwingenden Aktionen und spielte fast ausschließlich mit langen Bällen. Nach dem Seitenwechsel ließ Spoho nicht nach. In der 56. Minute nutzte Ann-Kathrin Vinken den Platz vor dem Strafraum und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss unter die Latte zum 3:0. Damit war die Partie praktisch entschieden. Rhade wechselte dreifach und kam etwas besser ins Spiel, doch Spoho verteidigte lange Zeit stabil und setzte weitere offensive Akzente. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Nach einer Ecke verkürzte Rhade auf 3:1 (83.). Doch die Kölnerinnen ließen nichts mehr anbrennen und brachten den verdienten Sieg souverän ins Ziel.



Spoho überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, variablen Offensivaktionen und viel Spielfreude. Einzig die Chancenverwertung verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis. Mit dem zweiten Saisonsieg festigt das Team den positiven Trend und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben.



Gruber - Jabbes, Lorbach, Vinken, Sabbatino - Dohmann, Schanze (72. Voellner), Rackow, Behrends (89. Hoppe) - Schüller (89. Hensel), Prößl (57. Meyer)