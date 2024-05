Souveräner Heimsieg – Klausheide setzt sich oben fest!

Die Partie bei bestem Fussballwetter am Sonntagvormittag startete recht verhalten. Beide Mannschaften spielten ohne großes Risiko, entsprechend spielte sich der Großteil des Spielgeschehens im Mittelfeld ab. Die Gastgeber gaben allerdings stets den Ton an, kamen aber nur selten in aussichtsreiche Abschlusssituationen.

Wie so häufig in solchen Spielen musste deshalb eine Standardsituation her. Nach einer feinen Freistoßflanke von Nils Hüsemann kam Luca Scheffsky nach einem starken Laufweg zum Kopfball und versenkte die Kugel zur Führung im Netz. Klausheide blieb danach auf dem Gaspedal. Direkt mit dem nächsten Angriff legten die Gastgeber nach. Und der Torschütze war dieses Mal besonders zu bejubeln. Schließlich traf unser Sommerneuzugang Louis Seifert nach langer Verletzungspause erstmals in einem Pflichtspiel für den SVK mit einem überlegten Abschluss ins lange Eck zum 2:0.

Die Führung verwalteten die Grün-Weißen eigentlich sicher, wurden aber kurz vor der Pause doch einmal auf dem falschen Fuß erwischt. Patrick Spering war wie aus dem Nichts frei durch und erzielte den Anschlusstreffer. In der zweiten Häfte stand Klausheides Defensive um Matthis Brauner, der nach langer Zeit mal wieder ein Spiel für die Gastgeber absolvierte, durchgehend sicher und ließ nichts gefährliches zu.