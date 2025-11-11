Souveräner Heimsieg im Regen TS Rosenheim bezwingt den SV Amerang Verlinkte Inhalte Kreisklasse 2 TS Rosenheim SV Amerang

Am verregneten Sonntagnachmittag, dem 9. November 2025, empfing Türk Spor Rosenheim auf der Schulsportanlage an der Wittelsbacher Straße den SV Amerang zum wichtigen Duell im Abstiegskampf der Kreisklasse 2 Inn/Salzach. Der Platz auch„Käfig“ genannt war durch den einsetzenden Regen schwer zu bespielen, doch davon ließ sich die Mannschaft von Türk Spor nicht beeindrucken. Von Beginn an zeigte das Team eine konzentrierte, kampfstarke und taktisch kluge Leistung.

Schon früh übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel und setzten Amerang mit hohem Pressing unter Druck. Nach einigen guten Kombinationen war es schließlich Fatih Eminoglu, der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte und damit den Bann brach. Kurz darauf hatte Amerang die große Chance auf den Ausgleich, doch Türk-Spors Torwart Ahmet blieb im Eins-gegen-Eins cool und rettete mit einer überragenden Parade die knappe Führung. Diese Szene war ein echter Wendepunkt denn statt des 1:1 fiel kurz darauf das 2:0. Fatih Sari fasste sich ein Herz, nahm einen Ball aus der Luft volley und zwang den Ameranger Keeper zu einer Doppelparade. Im zweiten Versuch war er dann aber zur Stelle und traf sehenswert zur verdienten Zwei-Tore-Führung, die auch den Halbzeitstand markierte. In der zweiten Hälfte blieb Türk Spor das klar bessere Team. Trotz zunehmend schwieriger Platzverhältnisse hielt die Mannschaft das Tempo hoch und ließ defensiv kaum etwas zu. Mit klugen Pässen und starkem Zusammenspiel suchte man immer wieder den Weg nach vorne und wurde dafür belohnt. Ömer Türk erhöhte nach einer schönen Kombination auf 3:0, ehe Ertugrul kurz vor dem Abpfiff mit einem platzierten Schuss den 4:0-Endstand herstellte. Damit feierte Türk Spor einen hochverdienten Heimsieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war.