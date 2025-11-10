Souveräner Heimsieg im Dauerregen

– Foto: TSV Immenhausen

KOL Hof-Wolf Immenhausen SG Weser

Die erste Mannschaft lieferte am Sonntag bei regnerischem Wetter eine starke Vorstellung und fuhr einen verdienten 6:1-Erfolg ein. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Sören Enders stand Trainer Marco Schneider zwischen den Pfosten und machte seine Sache souverän. Insgesamt war es ein intensives Spiel, in dem die Grün-Weißen Ball und Gegner über weite Strecken kontrollierten.

Die frühe Phase gehörte klar der TSV: Mehrere Chancen durch Nils Hellwig und Toni Mitrovic blieben zunächst ungenutzt, ehe in der 15. Minute der erste Treffer fiel. Nach einem feinen Steckpass von Kevin Wilhelm auf Bastian Jenzowski kam der Ball vom Torwart zu Mitrovic. Dieser schob zum 1:0 ein. Das 2:0 entstand aus Druck in der gegnerischen Hälfte: Ein Fehlpass des Gästekeepers wurde von Max Busch erobert, Busch legte quer und Mitrovic traf zum 2:0 (24.).

Die Gäste zeigten sich anschließend einmal gefährlich: Konstantin Moor nutzte einen langen Ball und netzte zum 2:1 (35.). Das war die einzige richtige Möglichkeit der SG in der ersten Hälfte, danach blieb die TSV die klar aktivere Mannschaft und suchte zielstrebig die Entscheidung. Nach dem Seitenwechsel setzte Immenhausen die Gäste weiter unter Druck. In der 57. Minute legte Mitrovic gekonnt auf und Max Busch schob zum 3:1 ein. Zehn Minuten später war es Roman Sedmera, der mit einer schönen Pass Nils Hellwig in Szene setzte; Hellwig traf zum 4:1 (64.). Kurz darauf verwandelte Hellwig sicher einen Foulelfmeter zum 5:1 (72.) und machte damit seinen Doppelpack komplett.