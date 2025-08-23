Souveräner Heimsieg für TuS Oberding

Im Punktspiel vor 380 Zuschauern setzte sich die BSG Taufkirchen verdient mit 2:0 gegen den FC Hohenpolding durch. Unter der Leitung von Trainer Daniel Blindhuber zeigte die Heimmannschaft von Beginn an eine starke Leistung.

Bereits in der 7. Minute brachte Thomas Hamburger die Taufkirchener mit einem präzisen Abschluss in Führung. Das frühe 1:0 gab der Mannschaft spürbar Selbstvertrauen, und sie kontrollierte das Spielgeschehen fortan souverän. In der 27. Minute erhöhte Simon Georgakos nach einer schönen Kombination auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Der FC Hohenpolding, trainiert von Daniel Thoma, konnte trotz einiger Bemühungen keine entscheidenden Akzente setzen. Die Abwehr der BSG Taufkirchen stand kompakt und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

Die BSG Taufkirchen zeigte eine überzeugende Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte. Die frühe Führung durch Thomas Hamburger und der Treffer von Simon Georgakos legten den Grundstein für den Erfolg. Der FC Hohenpolding fand an diesem Tag kein Mittel, um die Defensive der Gastgeber ernsthaft zu gefährden.