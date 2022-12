Souveräner Heimsieg für Frauenbergs Zweite

Am vergangenen Sonntag empfing unsere Zweite die Zweitvertretung von DHO zum letzten Heimspiel diesen Jahres.

Im Vergleich zur Partie gegen Bliesheim, zwei Wochen zuvor, rückten Thiel und Schumacher zurück in die Startformation. Im Tor vertrat Coach Hilger den rot gesperrten Lamb höchstpersönlich.

Mit einer spielstarken Anfangsformation sollte das Spiel auf heimischem Geläuf bestimmt werden. Durch das hohe Anlaufen von Wolf und Dujmovic wurde die gegnerische Defensive von Beginn an unter Druck gesetzt. Das zeigte Wirkung und man konnte bereits nach wenigen Minuten die ersten Torgelegenheiten für sich verbuchen. Ebenso die Spielverlagerungen über Außen bereitete DHO durchaus Probleme. Mit Tüni, in ungewohnter Position über links und Dennis über Rechts, kamen wir, mit viel Drang nach vorne, immer wieder gefährlich vor das generische Tor. Neben ein-zwei Halbchancen seitens DHO hatten wir das Spiel bis hierhin gut im Griff. In Minute 27 belohnten wir uns für das bisher starke Spiel. Ein gewonnener Zweikampf im Mittelfeld kam über Bene Wolf zu Andy, der aus 16 Metern auf 1:0 stellte. An dieser Stelle unser „6er“ René zu erwähnen, der an diesem Nachmittag ein super Spiel machte. Mit Zweikampfstärke, viel Ruhe und Übersicht lenkte er das Spiel immer wieder zu unserem Vorteil. Auf der anderen Seite wurden derweil kaum Torchancen zugelassen und es ging mit knapper, aber verdienten Führung in die Halbzeit.