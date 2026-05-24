Souveräner Heimsieg für den TV Barbing

Die heutige Partie startete bei sommerlich warmen Fußballwetter, gleich mit einem Paukenschlag. Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da zappelte auch schon das erste Mal der Ball im Netz. Ein schön herausgespielter Treffer. Über die linke Seite leitet Mainka den Angriff ein, er spielt den Ball auf Schuderer weiter, dieser legt den Ball in die Mitte zu Kaiser, jener schiebt sicher zum 1:0 ein. Die Gastgeber bestimmen danach weiter das Spielgeschehen und setzen die Gäste von Türk Genclik früh unter Druck. In der 6. Minute fällt das 2:0. Nach einem kurzen Pass von Pawellek in den Strafraum auf Schnabel behält der die Übersicht und legt quer auf Mainka, dieser schiebt zum 2:0 ein. Nur 5 Minuten später spielt Mainka einen langen Ball von der Mittellinie auf Herdt. Dieser nimmt den Ball mustergültig an und schließt mit einem beherzten Schuss ab. Somit steht es 3:0. Türk Genclik hat bis hierhin noch keinen allzu großen Auftrag. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht total unter die Räder kommen.

Die Hausherren bleiben weiterhin gefährlich. In der 19. Minute bereitete Mainka die nächste große Möglichkeit vor, er legt im Strafraum auf Kaiser ab. Diesen Abschluss aus kurzer Distanz kann der Torwart jedoch parieren. Kurz darauf versuchten die Gäste nach einer Ecke zum ersten Mal offensiv Akzente zu setzen, allerdings ohne Erfolg. Barbing bleibt spielbestimmend und kommt erneut zu guten Chancen. Nach einem Kopfball von Pawellek geht der Ball knapp am Tor vorbei. Es folgte ein Freistoß für den TVB. Pawellek führt den Freistoß direkt aus, der Torwart kann den Ball zunächst abwehren, doch im Nachsetzen spielte er den Ball zu Schnabel, der macht es ganz souverän; 4:0 für den TV Barbing.

Kurz vor der Halbzeit sorgt der frisch eingewechselte Biela mit einem sehenswerten Fallrückzieher für die Vorlage zum nächsten Treffer. Der Ball landete bei Mainka, der keine Probleme hat, zum 5:0 abzuschließen. Wenig später traf Barbing zusätzlich noch die Latte. Mit einer deutlichen Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.Auch nach dem Seitenwechsel blieb Barbing die bessere Mannschaft. Nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld von Kaiser auf Mainka fiel auch schon das 6:0. Die Gäste kamen wenig später jedoch zu ihrer ersten klaren Torchance und nutzten diese direkt zum 6:1-Anschlusstreffer, nachdem die Barbinger Defensive kurzzeitig nicht konsequent genug verteidigte.In der Folge versuchten die Gäste nochmals offensiv Druck aufzubauen, ein weiterer Treffer wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. Barbing kontrollierte weiterhin das Spiel und kam in der 65. Minute zum nächsten Torerfolg. Mainka flankte von der rechten Seite präzise auf Biela, der mit einem tollen Kopfball das 7:1 markierte.

In der 72. Minute tankt sich Herdt durch die gesamte gegnerische Abwehr, ca. 10 Meter vor dem Torwart schießt er diesen jedoch an, kein weiterer Treffer für die Hausherren. Drei Minuten später eine ähnliche Aktion von Mainka. Der überläuft drei Abwehrspieler und hat nur noch den Torwart vor sich, wartet aber zu lange und so kann sein Schuss im letzten Moment geblockt werden. In der 77. Minuten wird dann Schuderer das Tor aberkannt, weil er wohl zuvor das Bein zu hoch ausgefahren hatte. Sehr grenzwertig aber so ist es nun mal. In der 80. Minute haben dann auch nochmal Schuderer und Pawellek die Möglichkeiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, aber auch hier ist man nicht kaltschnäuzig genug und somit bleibt es bis zum Schluss beim hochverdienten 7:1 Heimsieg für den TV Barbing.

Der TV Barbing zeigte über die gesamte Partie eine starke Offensivleistung und gewann am Ende auch in dieser Höhe verdient. Keeper Könitzer hatte heute wenig zu tun, ganz im Gegenteil auf der anderen Seite Madin. Der bewahrte heute seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Gastgeber effektiv vor dem Tor und nutzten ihre Chancen konsequent aus. Somit kann der TVB aufgrund einer tollen Mannschaftsleistung die ersten drei Punkte bejubeln. Türk Genclik wartet weiter auf etwas zählbares. Jetzt sind erstmal Pfingstferien und Mitte Juni geht es dann wieder weiter.