Souveräner Heimsieg für Böckingen

Jubelfoto der Mannschaft des SC Böckingen – Foto: SC Fotograf

Der SC Böckingen feiert einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen die Aramäer Heilbronn II, doch der Nachmittag hatte zunächst auch einen echten Schockmoment zu bieten.

Nur fünf Minuten später dann die Führung: Nach einem schnellen Einwurf von Umut Zeren kam Erion Uka aus der Drehung zum Abschluss. Aramäer-Keeper Steven Lang konnte noch stark parieren, doch Nicolai Hönnige stand goldrichtig und schob zum 1:0 ins leere Tor ein (33.).

In der 28. Minute musste Torhüter Lars Garbe nach einem tückischen Freistoß, den er zwar noch parieren konnte, verletzt vom Platz. Mit Knieproblemen blieb er liegen und wurde durch Stevan Martic ersetzt, der fortan zwischen den Pfosten stand.

Der SC blieb dran und legte direkt nach. In der 36. Minute ging es erneut über außen schnell: David Eidecker setzte sich durch und bediente James Bairstrow, der mit Übersicht flach in die Mitte spielte. Efekan Cevlik hielt den Fuß hin und stellte auf 2:0.

Dann die wohl spielentscheidende Szene: In der 39. Minute zeigte Schiedsrichter Johannes Renner nach einer Grätsche von Nicolai Hönnige auf den Punkt, eine höchst umstrittene Entscheidung, da der Ball wohl nur den Stützarm traf. Franjo Jakovic trat an, doch Böckingens eingewechselter Keeper Stevan Martic rückte zum Helden hervor und kratzte den Ball stark aus der Ecke.

Diese Szene erwies sich als echter Knackpunkt: Statt des möglichen Anschlusstreffers blieb es bei der Zwei-Tore-Führung, was dem SC Böckingen spürbar Sicherheit gab. In der zweiten Halbzeit ließ die Mannschaft defensiv kaum noch etwas zu.

In der 57. Minute sorgte Umut Zeren schließlich für die Entscheidung: Nach einem Foul an Niklas Ülzhöfer zirkelte er einen Freistoß aus rund 25 Metern perfekt ins linke Eck, keine Chance für Steven Lang, 3:0!

Spätestens mit der Gelb-Roten Karte für Daniel Alpsoy in der 69. Minute. Nach einem taktischen Foul, nur Minuten nach seiner ersten Verwarnung, war die Partie endgültig entschieden. In Überzahl kontrollierte Böckingen das Spiel bis zum Abpfiff souverän.

Fazit:

Der SC Böckingen überzeugt mit Effizienz, Tempo und defensiver Stabilität. Der gehaltene Elfmeter von Martic war der Wendepunkt. Danach hatte Böckingen alles im Griff und brachte den verdienten Sieg sicher nach Hause.

Ausblick:

Für den SC Böckingen steht in der Osterpause ein Testspiel an: Am Dienstag, den 07.04., trifft man um 19:45 Uhr auf die SGM NordHeimHausen II. In der Liga geht es dann am 19.04. um 15:00 Uhr zuhause gegen NK Croatia Heilbronn weiter. Mit einem Sieg könnte man bis auf zwei Punkte an die Horkheimer heranrücken.

Die Aramäer Heilbronn II treten bereits am 12.04. um 13:00 Uhr beim Tabellenletzten SV Heilbronn am Leinbach II an und wollen dort zurück in die Erfolgsspur finden.