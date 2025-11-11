Souveräner Heimsieg festigt Platz in der Spitzengruppe

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Davenstedt einen hochverdienten 2:0-Sieg eingefahren und damit den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover gefestigt. Nach dem Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt mit 29 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

„Wir haben von der ersten Minute an erkennen lassen, dass wir dieses Heimspiel gewinnen wollen“ – Döhren bleibt nach klarem Erfolg Dritter der Tabelle

Bereits früh zeichnete sich die Überlegenheit der Gastgeber ab. „Meine Mannschaft hat von der ersten Minute an erkennen lassen, dass sie dieses Heimspiel gewinnen will und den Gegner frühzeitig nicht groß dem Ball überlassen“, erklärte Heldt. „Gefühlter Ballbesitz war, würde ich behaupten, 80:20 für meine Mannschaft.“

„Ja, 2:0, Heimsieg für meine Mannschaft – hochverdient, wenn ich es vorwegnehmen darf“, begann Heldt sein Fazit nach der Partie. Der Coach zeigte sich zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung und der konsequenten Umsetzung des Matchplans: „Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt, wussten um ihre Stärken, wussten aber auch um die vermeintlichen Schwächen.“

Trotz einiger guter Gelegenheiten dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Illia Povalii das längst überfällige 1:0 erzielte. „Wir haben am Anfang schon zwei, drei ganz gute Einschussmöglichkeiten, die wir aber nicht nutzen“, so Heldt. „Das 1:0 war für mein Empfinden schon hochverdient, vielleicht auch überfällig.“

In der Defensive ließ Döhren kaum etwas zu. „Wir haben in der ersten Halbzeit, ich glaube, gar keinen Torschuss gegen uns“, betonte der Trainer. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging seine Mannschaft in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. „Wir wussten, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit was versuchen wird, wenn der Spielstand weiterhin knapp ist“, sagte Heldt. „Von daher waren wir gewappnet und haben unser Spiel weitergemacht. Das Spiel ähnelte tatsächlich der ersten Halbzeit.“

Davenstedt kam lediglich einmal gefährlich vors Tor – nach einem abgefälschten Schuss aus kurzer Distanz. „Unser Torwart hält den richtig gut“, lobte Heldt. „Der Ball kommt vorher nochmal auf dem nassen Boden auf – das war aber auch der einzige Torschuss der Davenstädter.“

Während es im strömenden Regen vor allem ein taktisch diszipliniertes Spiel blieb, drängte Döhren auf die Entscheidung. „Wir haben in der zweiten Halbzeit wieder bestimmt zwei, drei gute Szenen, wo aber dann der letzte Ball nicht wirklich kommt“, beschrieb der Trainer die Offensivaktionen seiner Mannschaft. Erst kurz vor Schluss fiel die Entscheidung: Philip Wagner traf per Kopf zum 2:0-Endstand (88.). „Das überfällige 2:0, damit war das Spiel dann auch entschieden“, sagte Heldt.

Der Coach zeigte sich mit der Art und Weise des Auftritts sehr zufrieden: „Gutes Spiel meiner Mannschaft, sehr reif, sehr erwachsen. Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch mit einer knappen Führung im Rücken, und das Spiel dann so runterzuspielen – das war schon gut.“

Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Partien festigt Döhren seinen Platz unter den Top drei der Liga und bleibt auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II (40 Punkte). Für Heldt ist der Auftritt ein positives Signal: „Darauf lässt sich weiter aufbauen. Jetzt bereiten wir uns die Woche aufs Auswärtsspiel in Engelbostel vor.“

Die Mannschaft präsentiert sich in stabiler Form – und hat sich in der Spitzengruppe endgültig etabliert.