Souveräner Heimsieg...

Zaghafter Beginn im ersten Spiel gegen den TSV Bermaringen. Bernstadt hat die Spielkontrolle und mehr Ballbesitz, kommt anfangs nur selten in gute Positionen vor dem gegnerischen Tor. Nach einem Freistoß von Fuchs auf Weißenborn dann der Dosenöffner zum 1-0 (29.). Wenig später vergibt Weißenborn eine weitere Großchance. Bermaringen ist durch Unachtsamkeiten und Konter selten gefährlich. Erneut nach Vorlage Fuchs kann dann Ziegler, E. das 2-0 erzielen (36.). In der zweiten Halbzeit agiert der TSV weiter souverän und lässt durch Zeun (52.) und Wenninger (74.) zwei weitere Tore folgen, die den ersten verdienten Heimsieg der neuen Saison bedeuten.