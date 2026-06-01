Souveräner Heimsieg

– Foto: Cindy Scholz

Mit einem souveränen Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten FSV Grün Weiß Stadtroda erledigte der VfR Bad Lobenstein seine Hausaufgaben und hat damit im Abstiegskampf weiterhin alles in der eigenen Hand.

Beim vorletzten Heimspiel der Saison trat der VfR von Beginn an sehr konzentriert auf und ließ nie Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. So näherte man sich immer gefährlicher dem Stadtrodaer Tor an. Zunächst scheiterte Markus Baer mit einem schönen Freistoß noch am Gästekeeper, doch in Minute 29 fiel die längst fällige Führung. Morris Möller eröffnete schön aus der eigenen Hälfte und bediente Markus Baer auf halbrechts, und dessen präzise Flanke verwandelte Janek Köcher unhaltbar per Kopf. Während die Gastgeber keinerlei Torchancen zuließen, war es erneut Markus Baer, der mit einem schönen Freistoß haarscharf scheiterte. Schließlich wurden die Seiten mit diesem knappen 1:0 gewechselt.

Auch in Halbzeit zwei setzten die Koseltaler die ersten Akzente, doch landete ein Heber von Oliver Hölzel auf dem Dach des Stadtrodaer Tores. In der 62. Spielminute war es dann endlich soweit. Erneut eröffnete Morris Möller schön auf Markus Baer, vom Zweikampf mit einem Stadtrodaer Verteidiger landete der Ball bei Tim Gössinger und dieser setzte einen fulminanten Fernschuss ins rechte untere Eck. Mit diesem beruhigenden Vorsprung im Rücken spielten die Kurstädter den Rest des Spiels souverän runter und hatten durch Maurice Junge noch eine sehr gute Torchance, welche aber erneut der Gästekeeper stark vereitelte. Auf der anderen Seite musste Janek Köcher einmal mit dem Kopf auf der Torlinie klären, aber mehr gefährliche Aktionen ließ die aufmerksame Defensive des VfR nicht zu.

Somit endete das Spiel mit einem nie gefährdeten 2: 0 Sieg, wodurch der VfR Bad Lobenstein den Klassenerhalt nach wie vor in der eigenen Hand hat. Mit zwei Siegen in den abschließenden Spielen in Kahla und gegen Apolda wäre das Abstiegsgespenst unabhängig von der Anzahl der Absteiger und der anderen Ergebnisse aus dem Koseltal vertrieben. Mit ähnlich konzentrierten Leistungen wie am Samstag sollte dies auch gelingen.