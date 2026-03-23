Souveräner Heimsieg

Der SVB fand ohne nennenswerte Anlaufschwierigkeiten sofort gut in die Partie. Nach einer ersten Annäherung, bei der Walser eine Flanke von Fischer per Kopf noch knapp über die Querlatte setzte, klingelte es bereits zwei Minuten später. Erneut war es Fischer, der diesmal mit einer flachen Hereingabe den ersten Pfosten bediente, wo Kretzer eiskalt blieb und zur frühen 1:0-Führung einschob (4.). In der Folge ruhte sich Kellers Team etwas auf der frühen Führung aus, wodurch der TSV besser ins Spiel kam - Halbchancen von Müller und Matjas waren die Folge. Ab der 25. Minute zog der SVB das Tempo wieder an, ließ jedoch binnen kürzester Zeit gleich drei hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Kretzer schob Walsers Flachpass freistehend am langen Pfosten vorbei (25.), Thoma scheiterte an Keckeisen und Fischer setzte den Nachschuss ans Außennetz (26.). Der oft zitierte Studenten-Spruch „Vier gewinnt“ bewahrheitete sich dann aber wenig später, denn Fischer nutzte den vierten Hochkaräter in kürzester Zeit schließlich konsequent. Thoma wurde auf der rechten Seite leicht abseitsverdächtig freigespielt und legte anschließend in den Rückraum ab, wo Baindts Nummer 7 zur Stelle war und auf 2:0 erhöhte (27.). Mit dem Pausenpiff sorgte die Baindter Mannschaft dann sogar noch in Hälfte eins für die Vorentscheidung: Dantona brachte die Kugel nach einer kurz gespielten Ecke scharf auf den zweiten Pfosten, wo Bolgert per Kopf auf Innenverteidigerkollege Brugger ablegte - 3:0 (45.).

Ganz im Sinne von Felix Magath - „Der Drops ist gelutscht” - agierten beide Teams dann im zweiten Durchgang. Meckenbeuren ließ den letzten Willen auf ein Comeback vermissen, während der SVB mehr oder weniger das Ergebnis verwaltete. Mit den Einwechslungen von Hosse und Geng kam dann wieder etwas frischer Wind in die Partie, wobei letzterer direkt seinen Torriecher unter Beweis stellte. Nach Fischers Abschluss und Keckeisens Parade prallte die Kugel Baindts Nummer 9 vor die Füße, der volley zum 4:0 abnahm (77.). In der 84. Minute rutschte ein langer Ball von Bolgert zum auffälligen Fischer durch, der aus halblinker Position im Strafraum sehenswert per Seitfallzieher auf 5:0 erhöhte (84.). Für den Schlusspunkt sorgte wiederum Geng, der nach Vorarbeit von Rechtsaußen Hosse das 6:0 besorgte (90.).