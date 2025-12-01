Souveräner Heimsieg

So legten, die ganz in schwarz gekleideteten Gästen, auch los und wollten ihre kleine Favoritenrolle dokumentieren. Sommerzugang Liese prüft Maximilian Paul aus 22 Meter, aber der fliegt und lenkt zur Ecke in dessen Folge der Ball auf den Kopf von Schneider kommt, dessen Feinjustierung noch fehlte und der Versuch über den Querbalken geht (3.). Die erste Möglichkeit der Hausherren war dann ebenfalls hochkarätig. Elia Walther brach über den rechten Flügel durch, aber sein Schuss strich um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (8.). Jetzt nahm das Spiel fahrt auf beide Teams wollten Fussball spielen und zeigten das. Auch wenn zwingende Torchancen zunächst Mangelware blieben. Dann packte Josia Walther seinen Zauberfuss aus. Peter Wittwer erkämpft sich den Ball, spielt auf Josia Walther, der sieht Sünkel weit vor seinem Kasten und versucht es von der Mittellinie und der Ball schlug ein (1:0, 26.). Die Führung aus dem Nichts und gleichzeitig der Knotenlöser. Bad Frankenhausen antwortet mit dem Freistoß, der aber noch knapp am linken Pfosten vorbeistrich (28.). Jonas Wahl wird vom bärenstarken Peter Wittwer in Szene gesetzt, seinen Abschluss wehrt Sünkel zur Ecke ab. Die Ecke kommt an den 2. Pfosten, wo Franz Wietasch an den ersten Pfosten zurück spielt und Bernhard Grimm ein goldenes Köpfchen besitzt und die Führung ausbaut (2:0, 32.). Elia Walther stellte die Bad Frankenhäuser immer wieder vor Probleme, die oft nur durch Foul gestoppt werden konnten, seine Antwort dann im Zusammenspiel mit Ausgangspunkt Peter Wittwer, der auf Jonas Wahl und schlussendlich Elia Walther, der Keeper Sünkel noch umkurvt und einschiebt (3:0, 37.). Jetzt lief der Neustädter Motor auf Hochtouren und noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhen die Orlastädter im Zusammenspiel von Felix Künzel und Peter Wittwer, der seine starke Leistung mit dem vierten Neustädter Treffer belohnt (4:0. 42.).

Mit Beginn der 2. Hälfte stellte Trainer Jürgen Walther sein Team auf eine harte zweite Hälfte ein, wo der Focus auf dem Ausbau der Führung gestellt werden muss. Schneider erkämpft sich den Ball in der Neustädter Hälfte und setzt sich gegen die Neustädter Abwehrspieler durch und vollendet ins lange Eck zum Anschlusstreffer (4:1, 51.). Frankenhausens' Riedel versucht es in der Folge, aber sein Versuch geht knapp am linken Pfosten vorbei (54.). Erneuter Standard der Kurstädter bringt noch einmal Gefahr im Neustädter Strafraum, aber Kell setzt freistehend den Kopfball über den Querbalken (58.).Im Gegenzug Verwirrung im Frankenhäuser Strafraum, die aber weder Jonas Wahl, Felix Künzel, noch Josia Walther nutzen können (59.). Bad Frankenhausen nutzt dann seine Riesenmöglichkeit nicht, als Skaba die Ecke Volley an den Querbalken knallt, da hätte Maximilian Paul kein Abwehrchance gehabt (63.). Die Antwort der Orlastädter, als erneut Zauberfuss Josia Walther die gute Vorarbeit von Bruder Elia nutzt und praktisch die Vorentscheidung schafft (5:1, 67.). Da half auch der erneute Anschlusstreffer nach Eckball von Hellmich per Kopf nichts mehr (5:2, 70.). Die Neunziger verwalten den Vorsprung und verteidigen alle Angriffsversuche der Einundneunziger weg. Die klareren Chancen in der Endphase liegen dann doch auf Neustädter Seite. Elia Walther setzt den Freistoß vom rechten Strafraumeck an den Pfosten (83.) und die Kombination der Einwechsler Fabien Seidel, Collin Schröter und Robin Engler endet in den Armen von Sünkel (91.).