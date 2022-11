Souveräner Heimsieg

Einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Dreier tütete unsere zweite Mannschaft gegen die Reserve des TSV Palmbach ein, was angesichts der Ergebnisse auf den anderen Plätzen als absoluter Big Point zu werten ist. Bereits nach neun Minuten ging die Bossert-Elf in Führung, als Bonavia von einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste profitierte, einen Verteidiger austanzte und nochmal auf Dörnhöfer querlegte, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Der TSV hatte das Spiel zu jeder Zeit im Griff, die stark verunsichert wirkenden Palmbacher kamen nie auch nur ansatzweise gefährlich in die Auerbacher Hälfte. Eigene Torchancen waren jedoch auch Mangelware. Eine Möglichkeit von Pfeifer vereitelte Gästetorwart Schuhmacher nach schöner Kombination über Bonavia und Baier (16.). In der 38. Minute wäre den Gästen dann fast ein Eigentor unterlaufen, doch die Freistoßverlängerung landete nur am rechten Innenpfosten und konnte in letzter Instanz von Schuhmacher auf der Linie geklärt werden, womit das knappe 1:0 zur Pause Bestand hatte.