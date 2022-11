Souveräner Heimsieg

Am vergangenen Sonntag traten die Damen des SV Mutscheid auf der heimischen Asche in Houverath gegen den VfL Sindorf an. Nach der Niederlage des vergangenen Wochenendes wollten die Damen angreifen und die drei Punkte in der Eifel halten. Bereits nach 20 Minuten konnten sie diesem Ziel durch einen Treffer von Stürmerin Burggraf ein Stück näherkommen. Nach einer eigenen Ecke konnte die Mannschaft aus Mutscheid jedoch nicht schnell genug umschalten und kassierte so, wenige Minuten später den Ausgleich. Trotz dieses Rückschlags sind die mutscheider Damen die überlegene Mannschaft und drängten auf den nächsten Treffer. Mit einem starken Solo konnte Jennifer Schneider das zweite Tor des Tages für Burggraf auflegen. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit konnte Gina Möllmann mit ihrem ersten Saisontreffer auf 3:1 erhöhen. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Mädels aus Mutscheid besser im Spiel und konnten sich weitere Torchancen herausarbeiten. Nach einer starken Flanke von Alexandra Steffens konnte Burggraf zum dritten Mal an diesem Tag und zum Endstand von 4:1 einnetzen. Bei schönstem Fußballwetter konnten die Damen mit einem souveränen und überlegenen Auftritt drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle einfahren.