Souveräner Heimsieg: 1. FC Donzdorf untermauert Rang drei

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Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. TSV Berkheim TSV Berkheim 1 1 Abpfiff Lange Zeit blieb die intensive Begegnung torlos, bevor sich in den Schlussminuten die Ereignisse regelrecht überschlugen und für pure Emotionen auf beiden Seiten sorgten. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erlöste Moritz Roos die Heimelf, als er einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für Ebersbach verwandelte. Doch als die Gastgeber bereits wie der sichere Sieger aussahen, schlugen die Gäste noch einmal zurück. In der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) traf Michael Wamsler zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich für den TSV Berkheim. --- Fr., 22.05.2026, 19:30 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen TSV RSK Esslingen RSK Essling. 0 3 Abpfiff Die Torfolge untermauerte die Dominanz der Gäste über die gesamte Spielzeit. Bereits in der 15. Minute brachte Moritz Ragg den TSV RSK Esslingen mit dem Tor zum 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren zwar zu reagieren, doch die Gäste blieben effektiv: In der 50. Minute erzielte Lasse Prömel den Treffer zum 0:2. Den endgültigen Schlusspunkt einer aus Sicht der Heimelf bitteren Partie setzte schließlich Tilman Weißenborn in der 87. Minute mit dem Tor zum 0:3-Endstand. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Denkendorf Denkendorf Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 0 2 Abpfiff Türkspor Nürtingen 73 holte beim TSV Denkendorf einen verdienten Auswärtssieg. Die erste Hälfte blieb torlos, ehe Mert Bucan in der 51. Minute die Gäste in Führung brachte. Denkendorf fand kein Mittel und musste in der 85. Minute durch Nikita Levenko den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Türkspor klettert damit auf 34 Punkte (Rang 11), während Denkendorf mit 36 Punkten auf Rang zehn zurückfällt. Ein überraschender Dreier für die Nürtinger, die das Hinspiel ebenfalls für sich entschieden hatten.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr 1. FC Heiningen FC Heiningen TSV Weilheim/Teck Weilheim/T. 4 1 Das Schlüsselspiel des Spieltags. Weilheim überraschte mit der frühen Führung durch Nai Pascal Amekpo in der 14. Minute. Doch Heiningen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen: Dennis Kleber glich noch vor der Pause in der 42. Minute aus und brachte seine Mannschaft kurz nach Wiederanpfiff in der 49. Minute mit dem 2:1 in Führung. Bent Hofele erhöhte in der 78. Minute auf 3:1, und Janis Lucien Ascherl setzte in der Nachspielzeit der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand. Heiningen steht nun mit 70 Punkten auf Rang eins – einen Zähler vor Ebersbach. Der Meistertitel ist zum Greifen nah, aber noch nicht gewonnen. Zwei Spieltage sind zu absolvieren.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Oberboihingen Oberboihing. FV Vorwärts Faurndau Faurndau 3 1 Abpfiff Oberboihingen bezwang den FV Vorwärts Faurndau mit 3:1 und holte damit einen wichtigen Heimsieg. Muharrem Umutlu brachte die Gastgeber in der 66. Minute in Führung, Oliver Reisenauer glich für Faurndau in der 84. Minute aus. Die weiteren Treffer zum 3:1-Endstand sind in den vorliegenden Daten keinem Schützen zugeordnet. Oberboihingen (37 Punkte, Rang 9) macht damit einen wichtigen Schritt nach oben, Faurndau (46 Punkte, Rang 6) muss eine unerwartete Niederlage verbuchen.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr FV Plochingen FV Ploching. TSG Salach TSG Salach 6 2 Abpfiff Plochingen zeigte eine starke Heimleistung gegen die TSG Salach. Michael Blind eröffnete das Toreschießen in der 33. Minute, Patrick Warth erhöhte in der 44. und 47. Minute auf 3:0. Salach verkürzte durch Max Schacht in der 46. Minute auf 3:1, doch Plochingen antwortete: Michael Blind traf erneut in der 81. Minute zum 4:1, in derselben Minute verkürzte Arsim Istrefi nochmals auf 4:2. Avid Becker machte in der 87. und der 90. Minute mit seinen beiden Treffern den 6:2-Endstand perfekt. Plochingen klettert auf 27 Punkte (Rang 13), Salach bleibt bei 40 Punkten auf Rang acht.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr 1. FC Frickenhausen FC Frickenh. VfL Kirchheim/Teck Kirchheim/T 4 1 Abpfiff Ein deutlicher Heimsieg für Frickenhausen. Vladan Novovic brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, Yannik Kynast erhöhte noch vor der Pause in der 37. Minute auf 2:0. Nach dem Wechsel baute Denis Köhler in der 65. Minute den Vorsprung auf 3:0 aus. Viktor Ribeiro konnte für Kirchheim in der 85. Minute nur kurz auf 3:1 verkürzen, ehe Endrit Duraku in der 87. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Frickenhausen verbessert sich auf 30 Punkte (Rang 12). Kirchheim, das die Partie als klarer Favorit begonnen hatte, rutscht auf 42 Punkte (Rang 7) und weist nun eine negative Tordifferenz von minus 5 auf.

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