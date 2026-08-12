Souveräner Heimerfolg im Aufsteigerduell

Im Aufsteigerduell, letzte Saison spielten beide Teams in der gleichen Kreisliga, hat die TS Einfeld einen klaren und auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg (2:0) gegen den SV Bönebüttel-Husberg eingefahren. Vor 200 Zuschauern präsentierten sich die Hausherren zweikampfstärker und konsequenter, während die Gäste nach ordentlichem Beginn den Faden verloren.
Die Partie begann durchaus ausgeglichen, und beide Teams suchten den Weg nach vorne. Die Gäste aus Bönebüttel-Husberg verzeichneten in der Anfangsphase durch Fynn Rose einen Schuss an den Pfosten und hätten beinahe die Führung erzielt.
Einfelds Co-Trainer Chris Nebus, der an der Seitenlinie Dennis Sanft vertrat, wusste, warum man die Anfangsphase gut überstanden hatte: „Es war für uns das erwartet intensive Spiel. Wir wussten, dass Husberg in der Anfangsphase sehr druckvoll agieren wird. Wir hatten in den ersten Minuten etwas Probleme spielerisch in die Partie zu finden, aber haben den Kampf ab der ersten Minute angenommen.“ Nachdem das nötige Spielglück bei der Pfostenchance der Gäste auf Seiten der Hausherren war, übernahm Einfeld zunehmend die Kontrolle.
Mit fortlaufender Spieldauer fingen sich die Gastgeber und erarbeiteten sich ein Übergewicht im Mittelfeld. In der 29. Minute brach Christoph Wegener den Bann und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Giebel zum 1:0 für Einfeld. „Ab diesem Moment hatten wir Husberg gut im Griff. Außer ein Paar tiefen Bällen, die wir souverän verteidigt haben, kam von Husberg in der 1. Halbzeit nicht mehr viel“, berichtete Nebus.
Nur wenige Augenblicke später legte der TS Einfeld nach: Ole Steinmetz erhöhte in der 33. Minute per Kopf auf 2:0. „Im Großen und Ganzen haben wir dann durch Christoph Wegener einen Sonntagsschuss in den Giebel kassiert. Kurze Zeit später waren wir unachtsam, haben dann das 2:0 kassiert, sind dann mit 0:2 in die Pause gegangen“, fasste Bönebüttel-Husbergs Trainer Thorsten Syben den ersten Durchgang zusammen.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Bönebüttel-Husberg versuchte es überwiegend mit langen Bällen, die von der gut gestaffelten Einfelder Defensive um den starken Außenverteidiger Fabian Weichbrodt jedoch konsequent entschärft wurden.
Bereits in der 53. Minute machte Jannis Blöcker nach einer Flanke von Ole Steinmetz mit dem 3:0 den Deckel auf die Partie. „Ab hier kam von beiden Mannschaften spielerisch nichts Herausragendes mehr“, konstatierte Chis Nebus. Auch Thorsten Syben wusste, dass damit der Drops gelutscht war und musste nach Abpfiff eingestehen: „In der zweiten Halbzeit war einfach ein, war Einfeld einfach bissiger, griffiger. Sie wollten diesen Sieg einfach. Wir haben uns teilweise tatenlos ergeben und dadurch dann auch eine hochverdiente 0:3-Niederlage kassiert.“
Einfeld spielte die Begegnung in der Folge routiniert zu Ende und feiert einen verdienten Heimsieg und damit den dritten Sieg am dritten Spieltag. Das ergibt in der Summe nach dem 4:2 gegen Altenholz und 3:1 beim Preetzer TSV aktuell den 2. Platz in der Verbandsliga Ost.