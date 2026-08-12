Souveräner Heimerfolg im Aufsteigerduell TS Einfeld 3:0 gegen Bönebüttel-Husberg von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:49 Uhr · 0 Leser

Die Euphorie nach dem Aufstieg in der Relegation gegen den VfB Kiel ist bei der TS Einfeld ungebrochen. – Foto: Olaf Wegerich

Im Aufsteigerduell, letzte Saison spielten beide Teams in der gleichen Kreisliga, hat die TS Einfeld einen klaren und auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg (2:0) gegen den SV Bönebüttel-Husberg eingefahren. Vor 200 Zuschauern präsentierten sich die Hausherren zweikampfstärker und konsequenter, während die Gäste nach ordentlichem Beginn den Faden verloren.

Ausgeglichener Start mit Pfostenglück für Einfeld Die Partie begann durchaus ausgeglichen, und beide Teams suchten den Weg nach vorne. Die Gäste aus Bönebüttel-Husberg verzeichneten in der Anfangsphase durch Fynn Rose einen Schuss an den Pfosten und hätten beinahe die Führung erzielt.

Einfelds Co-Trainer Chris Nebus, der an der Seitenlinie Dennis Sanft vertrat, wusste, warum man die Anfangsphase gut überstanden hatte: „Es war für uns das erwartet intensive Spiel. Wir wussten, dass Husberg in der Anfangsphase sehr druckvoll agieren wird. Wir hatten in den ersten Minuten etwas Probleme spielerisch in die Partie zu finden, aber haben den Kampf ab der ersten Minute angenommen.“ Nachdem das nötige Spielglück bei der Pfostenchance der Gäste auf Seiten der Hausherren war, übernahm Einfeld zunehmend die Kontrolle.

Doppelschlag vor der Pause bringt Einfeld auf die Siegerstraße Mit fortlaufender Spieldauer fingen sich die Gastgeber und erarbeiteten sich ein Übergewicht im Mittelfeld. In der 29. Minute brach Christoph Wegener den Bann und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Giebel zum 1:0 für Einfeld. „Ab diesem Moment hatten wir Husberg gut im Griff. Außer ein Paar tiefen Bällen, die wir souverän verteidigt haben, kam von Husberg in der 1. Halbzeit nicht mehr viel“, berichtete Nebus.

Christoph Wegener (li., TS Einfeld), gegen Yannik Imm (VfB Kiel), hatte mit seinem Tor gegen Altenholz den Weg zu drei Punkten geebnet. – Foto: Olaf Wegerich

Nur wenige Augenblicke später legte der TS Einfeld nach: Ole Steinmetz erhöhte in der 33. Minute per Kopf auf 2:0. „Im Großen und Ganzen haben wir dann durch Christoph Wegener einen Sonntagsschuss in den Giebel kassiert. Kurze Zeit später waren wir unachtsam, haben dann das 2:0 kassiert, sind dann mit 0:2 in die Pause gegangen“, fasste Bönebüttel-Husbergs Trainer Thorsten Syben den ersten Durchgang zusammen. Einfeld verwaltet im zweiten Durchgang souverän Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Bönebüttel-Husberg versuchte es überwiegend mit langen Bällen, die von der gut gestaffelten Einfelder Defensive um den starken Außenverteidiger Fabian Weichbrodt jedoch konsequent entschärft wurden.

Torhüter Erik Kühl (SV Husberg-Bönebüttel), hier im Spiel gegen PSV Neumünster, war bei den Gegentoren machtlos. – Foto: Olaf Wegerich